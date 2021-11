Lange Schlangen vor den Praxen und Hausärzte, die dem Andrang kaum nachkommen können: Die Nachfrage nach Corona-Impfungen ist groß. Der Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt Heidelberg reagieren darauf und bauen weitere Impfzentren aus. In Weinheim, Hockenheim, Sinsheim, Schwetzingen und Eberbach soll es ab 7. Dezember in Stufen losgehen. In Heidelberg werden – neben den Arztpraxen und mobilen

...