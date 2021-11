Ausgangsbeschränkungen für Nichtgeimpfte und Nichtgenesene in Mannheim

Mannheim. Da die Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 500 an zwei Tagen in Folge überschritten worden ist, gelten in Mannheim ab Mittwoch Ausgangsbeschränkungen für Nichtgeimpfte und Nichtgenesene von 21 bis 5 Uhr. Das teilte die Stadt am Dienstagabend mit. Grundlage ist die neue Corona-Verordnung des Landes. Maßgeblich ist der vom Landesgesundheitsamt veröffentlichte Inzidenzwert.

Ausnahmen gibt es nur bei Vorliegen triftiger Gründe, u. a. Berufsausübung, Besuch von Ehegatten oder Lebenspartnern und Spazierengehen oder körperliche Bewegung allein im Freien. Außerdem gilt im Einzelhandel nun grundsätzlich 2G (Ausnahme: Grundversorgung).

In Baden-Württemberg treten an diesem Mittwoch die neuen verschärften Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus in Kraft. Danach wird die neue Alarmstufe II mit weiteren Beschränkungen ausgelöst, weil der Grenzwert von 450 Covid-19-Fällen auf Intensivstationen zum zweiten Mal in dieser Woche überschritten wurde.