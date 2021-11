Am Wochenende herrschte noch dichtes Gedränge vor den Wurstbuden und Glühweinständen, am Mittwoch gab es langes Anstehen vor den Testzentren: Baden-Württemberg verschärft seine Coronaregeln. Bei Veranstaltungen und in Clubs gilt ab sofort „2 G plus“: Zusätzlich zum Impf- oder Genesenen-Nachweis muss ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, das nicht älter als 24 Stunden sein darf. Daheim

...