Mannheim nach wie vor Corona-Hotspot - Intensivbettenbelegung weiter über Grenzwert

Mannheim/Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Mittwoch (Stand 16 Uhr) mit 260 neuen positiv auf das Coronavirus Getesteten innerhalb eines Tages auf 514,3 gesunken. Am Dienstag lag der Wert nach Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) bei 521,1. Binnen sieben Tagen erhöhte sich der Wert deutlich. Am Mittwoch vor einer Woche belief sich die Zahl auf 403,6. Insgesamt wurden vom LGA seit Ausbruch der Pandemie nun 24.980 Corona-Fälle vermeldet.

Da die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim bereits am Dienstag den zweiten Tagen in Folge den Schwellenwert von 500 überschritten hatte, tritt in Mannheim ab Mittwoch eine Ausgangsbeschränkung für Nichtgeimpfte und Nichtgenesene von 21 bis 5 Uhr in Kraft. Das teilte die Stadt am Dienstagabend mit. Grundlage ist die neue Corona-Verordnung des Landes. Maßgeblich ist der vom Landesgesundheitsamt veröffentlichte Inzidenzwert.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA auf 354,2 gestiegen (Vortag 351,1). Vom Gesundheitsamt wurden am Mittwoch 380 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 33.291 Fälle im Kreis gibt.

In Heidelberg war laut LGA ein abnehmendes Infektionsgeschehen mit 59 weiteren vermeldeten Fällen feststellbar (insgesamt 7.375 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Dienstag bei 245,1 lag, wurde sie am Mittwoch mit einem Wert von 239,4 angegeben.

Zahlen der Stadt Mannheim

Nach den täglich veröffentlichten Werten der Stadt Mannheim hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen am Mittwoch mit 261 neuen Fällen auf insgesamt 24.907 erhöht. Die 7-Tage-Inzidenz sank nach den Zahlen der Stadt auf 507,0. Am Dienstag hatte der Wert bei 513,7 gelegen. Im Wochenvergleich erhöhte sich die Inzidenz. Am Mittwoch vor sieben Tagen belief sich die Zahl auf 410,4.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich um zwei erhöht. Somit sind nun 351 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten 20.539 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 4.017. Am Vortag lag die Zahl bei 3.791.

Infektionsgeschehen im Südwesten

Die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg hat am Mittwoch im Vergleich zum Vortag um 7 Fälle auf 517 zugenommen. Damit liegt der Wert weiter über der Grenze von 450, weswegen im Südwesten am Mittwoch die Alarmstufe II in Kraft trat. Ein Zurück in die Alarmstufe I gibt es erst, wenn der Schwellenwert an fünf Tagen hintereinander unterschritten wird.

Der zweite Corona-Kennwert, die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, ist am Mittwoch nach Zahlen des LGA mit einem Wert von 6,1 gesunken. Trotzdem wurde damit wie am Vortag ein Grenzwert überschritten, als sich die Zahl auf bei 6,3 belief. Die Hospitalisierungsrate gibt die Zahl jener Menschen an, die pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage mit einer Corona-Infektion in eine Klinik kamen. Der Wert spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 können die Bundesländer schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängen. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist allerdings in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

In 23 der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen bei über 500, das ist einer weniger als am Vortag. Sie gelten nach den neuen Regeln als Hotspots, in denen nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte greifen. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 476,4 (Vortag: 470,0). Der Wert gibt an, wie viele neue Infektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche den Behörden gemeldet wurden.

Im gesamten Südwesten ist die Zahl der Corona-Fälle um 10.676 binnen 24 Stunden auf nun insgesamt 785.337 infizierte Personen gestiegen. Derzeit sind im Südwesten insgesamt 11.583 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt. Das sind 48 mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen lag am Mittwoch bei 647.769. (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.