Baden-Württemberg stellt Mobile Impfteams bereit - verzichtet aber weiter auf überregionale Impfzentren

Mannheim Viele Mannheimer finden Regeln richtig

In Baden-Württemberg ist seit gestern die Alarmstufe mit der 2G-Regel erreicht: Das bedeutet, dass nur noch geimpfte und genesene Personen in Restaurants oder Museen dürfen. Wie kommt das bei Gastronomen, Händlern und Kunden an? Wir haben uns in der Innenstadt umgehört. Das Bistro Binokel auf den Kapuzinerplanken ist zur Mittagszeit belebt, aber nicht überfüllt. Einige Gäste lassen sich ihr Mittagessen dort schmecken. „Bei uns gilt schon seit drei Wochen 2G im Innenbereich“, erzählt Betriebsleiterin Hürriyet Cerit. „Die meisten unserer Gäste sind schon geimpft.“ Wer draußen sitzen will, benötigt einen PCR-Test. Um die Kontrollen zu machen, muss Cerit einen Mitarbeiter mehr pro Schicht einsetzen – „auch wenn der Umsatz es nicht hergibt.“ Sie befürchtet daher, dass nicht alle gastronomischen Betriebe sich in Zukunft halten können, und sie fürchtet auch um die Existenz des Binokel, des ältesten Cafés in Mannheim. „2G war unausweichlich“ Eine Besucherin, die anonym bleiben möchte, findet die 2G-Regel im Lokal dagegen sehr gut. „Das gibt mir ein besseres Gefühl“, sagt die Seniorin. „Das ist zwar schade, aber nötig.“ Ein paar Tische entfernt hat Birgit, die ihren vollen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, mit ihrer Mutter und einer guten Freundin gespeist. „2G war unausweichlich“, sagt sie. „Unbedingt“, pflichtet ihre Mutter bei. Das Trio übt derzeit dennoch Zurückhaltung, meidet große Menschenansammlungen. Für Impfskeptiker haben die Frauen wenig Verständnis. „Die Politiker hätten flächendeckend Titertests anbieten sollen“, findet Birgit. „Vor allem in Pflegeheimen, was viele Todesfälle hätte verhindern können.“ In einem Dekoladen in der Fressgasse gilt 3G: Hier müssen Kunden bereits beim Betreten des Geschäfts ihre Zertifikate vorweisen. Etwa die Hälfte der Kunden hat Verständnis, verrät eine Mitarbeiterin. „Andere Kunden reagieren aggressiv.“ Dabei halte man sich nur an die Vorgaben. „Für die Angestellten ist es auch anstrengend, immer zu kontrollieren.“ Eine Mannheimerin, die gerade an der Kasse bezahlt, ist geimpft, findet die Regelung aber nicht gut. „Es ist eine Zumutung, es auf die Geschäfte abzuladen“, sagt sie. Das Timing sei außerdem schlecht gewählt. „Gerade jetzt, zur Weihnachtszeit.“ Im Modegeschäft Engelhorn gilt 3G. Wer weder geimpft noch genesen ist, kann einen Schnelltest vorlegen. An allen Türen an sämtlichen Eingängen werden die Kunden darauf hingewiesen, sagt Serviceleiter Harald Zier. Vorzeigen müsse man die Nachweise nach Aufforderung. „Wir führen stichprobenartige Kontrollen an den Kassen durch“, sagt Zier. „Das klappt ganz gut bis jetzt, toi, toi, toi.“ Viele der Kunden seien bereits durch die Medien informiert gewesen. „Wir hatten auch schon schwierigere Zeiten“, sagt er und spielt auf Einlasskontrollen an, als die Besucherzahlen begrenzt wurden. „Da hat es auch nie Probleme gegeben.“ „Für Geimpfte und Genesene ist es gut“, sagt Johanna Orth aus Kopenhagen, die auf dem Weg zu einem Geschäftstermin ist. „Für Ungeimpfte bedeutet es mehr Aufwand.“ Sie selbst findet die Regelung aber gut. „Auf diese Weise versucht die Regierung, die Leute dazu zu bringen, sich impfen zu lassen.“ Mitleid mit Pflegekräften Ralf und Helga Noll bekommen im Dezember ihre Booster-Impfung. „Wir verstehen nicht, dass Menschen sich nicht impfen lassen“, sagt der Rüsselsheimer. „Vorausgesetzt, es liegen keine medizinischen Bedenken vor“, fügt er hinzu. „Man muss auch mal über seinen Schatten springen.“ Seine Frau hat Mitleid mit den Pflegekräften. „Sie tun mir so leid.“ Ralf Noll sieht es auch als psychische Belastung für sie, wenn sie Menschen sterben sehen, oder falls auch in Deutschland die Triage eingeführt wird. „Das haben wir den Ungeimpften zu verdanken.“ In Bussen und Bahnen gibt es noch keine Beschränkungen. Fabian Lukas hätte damit kein Problem. „Das würde ich begrüßen, ich bin geimpft.“ Dem jungen Mann würde es mehr Sicherheit geben. Maria Müller dagegen fände eine solche Regelung Quatsch. „Das wäre eine Art von Diskriminierung, man sollte Ungeimpfte nicht ausgrenzen.“ Madleen Seeber dagegen fände 3G im ÖPNV gut. Dass das mehr Leute zum Impfen bringen würde, glaubt sie nicht. „Wer sich nicht impfen lassen will, würde eher wegbleiben.“

Mehr erfahren