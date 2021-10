Rhein-Neckar. Was war los am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Adler Mannheim mit weiterem Erfolg: Das Team von Trainer Pavel Gross hat am Sonntag gegen die Straubing Tigers mit 4:3 (0:0,3:2,0:1,0:0) nach Penaltyschießen gewonnen. Damit feiern die Mannheimer den achten Sieg in Serie in der DEL.

Endstation Mulhouse: Ausbrecher aus einer Psychiatrie in Weinsberg haben die Justiz über Wochen in Atem gehalten. Nun wurde der letzte von vier Männern geschnappt. Einzelheiten seiner Flucht stehen noch aus.

Torwart Bartels staunt über die unbeugsame Waldhof-Mentalität: Die Buwe haben beim 1:0 im Topspiel gegen Saarbrücken am Samstag eine kaum für möglich gehaltene Energieleistung abgerufen. Zur Belohnung gibt Trainer Patrick Glöckner seinen Profis zwei Tage frei.

Fallschirmspringer schwer verletzt: Weil er seinen Hauptschirm zu spät öffnete, ist ein 25-Jähriger unkontrolliert bei Walldorf gelandet. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik.

SPD gegen Sperrung - Lange Rötterstraße soll umgestaltet werden: Die Sozialdemokraten in der Neckarstadt-Ost wenden sich gegen die von Grünen und Linken vorgeschlagene Straßensperrung für Autos. Sie wollen das Zentrum des Mannheimer Stadtteils nachhaltig umgestalten.

Schauspiel „R-Faktor: Das Unfassbare“ am Mannheimer Nationaltheater: Bei der Live-Premiere von Ayşe Güvendirens Theaterabend werden wahre Erfahrungen der Diskriminierung und Ausgrenzung gezeigt.