Rhein-Neckar. Was war los am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Die Moral-Monster des SV Waldhof kämpfen Saarbrücken nieder: "Man sieht einfach, dass die Jungs mit dem Herzen Fußball spielen“ - der verdiente und denkwürdige 1:0 (0:0)-Sieg seines Teams im Drittliga-Topspiel lässt Waldhof-Trainer Patrick Glöckner sprachlos zurück.

Hausbrand in Heidelberg - zwei Personen im Krankenhaus: Rettungskräfte und Polizei waren am Samstag mit einem Großaufgebot bei dem Brand in einem noch unbewohnten Neubau in Heidelberg im Einsatz. Zwei Personen kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Fahrer überschlägt sich mit seinem Auto in Mannheim: Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend hat sich ein 36-Jähriger in Mannheim leicht verletzt. Der offenbar alkoholisierte Fahrer verlor auf der Feudenheimer Straße die Kontrolle über sein Auto.

Bunt, queer und gewollt - Mannheim als LSBTIQ Freedom Zone: Seit Juli setzt die Kurpfalzmetropole als LSBTIQ Freedom Zone ein Zeichen für die gesellschaftliche Entwicklung – als eine der ersten Städte in Europa und bislang einzige Kommune in Baden-Württemberg.

Traumtor zeigt - Adler-Stürmer Eisenschmid kommt ins Rollen: Die Adler machen es sich an der Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga gemütlich. Während sie am Freitag bei den Bietigheim Steelers gewannen, unterlag der Verfolger EHC Red Bull München den Grizzlys Wolfsburg.

Die Klima Arena Sinsheim präsentiert eine neue Ausstellung: „Auf den Spuren der Gletscher“ heißt die Schau, die erstmals in Deutschland zu sehen ist. Dahinter steckt ein ambitioniertes Projekt des Fotografen Fabiano Ventura.