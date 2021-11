Mehr als 30 Fälle: Corona-Ausbruch in Schriesheimer Pflegeeinrichtung

Schriesheim. In einem Alten- und Pflegeheim in Schriesheim sind insgesamt 33 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Fälle verteilen sich dabei auf 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 14 Bewohner und Bewohnerinnen, teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag mit. Vorausgegangen waren positive PCR-Tests bei vier ungeimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem geimpften Bewohner. Daraufhin sei am Freitag eine Flächentestung in der Einrichtung vorgenommen worden.

Die Fälle verteilen sich nach weiteren Angaben des Kreises auf verschiedene Wohnbereiche des Heims. Die Kontaktpersonen der Betroffenen werden nun vom Gesundheitsamt ermittelt. Gemeinsam mit der Heimleitung soll über weitere Maßnahmen entschieden werden. Neben dem Corona-Ausbruch in Schriesheim werde derzeit im Falle im Falles eines weiteren Ausbruchsgeschehens in einem Alten- und Pflegeheim im Rhein-Neckar-Kreis ermittelt, wurde weiter mitgeteilt.

Vor dem Hintergrund größerer Corona-Ausbrüche in derartigen Einrichtungen wird an nicht geimpfte Personen appelliert, eines der Impfangebote im Kreis wahrzunehmen. „In Anbetracht der täglich stark ansteigenden Fallzahlen und des gleichfalls raschen Anstiegs bei der Belegung der Intensivbetten ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich für eine Erstimpfung zu entscheiden beziehungsweise das Angebot der Auffrischimpfung zu nutzen“, sagte Christoph Schulze, ärztlicher Leiter des Mobilen Impfteams.

Info: Termine, genaue Orte und weitere Details zu den Impfaktionen im Rhein-Neckar-Kreis finden Sie hier.

