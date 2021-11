Angriff mit Schaufel im Jungbusch - 43- Jähriger wird von Quartett schwer verletzt

Mannheim. Ein 43-Jahre alter Mann ist von mehreren Personen in Mannheim mit einer Schaufel attackiert und schwer verletzt worden. Bereits vor dem Angriff war der Geschädigte am Montagmorgen mit der beschuldigten vierköpfigen Gruppe im Stadtteil Jungbusch aneinandergeraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Hierbei soll der der 43-Jährige einen 31 Jahre alten Mann in der Dahlbergstraße in die Hand gebissen haben.

Nachdem sich die Wege der Kontrahenten kurzzeitig getrennt hatten, traf der 43-Jährige gegen 5 Uhr in der Werftstraße erneut auf die vier Beschuldigten. In der Zwischenzeit hatte er sich mit einer Schaufel bewaffnet, die ihm die Gruppe bei Handgreiflichkeiten abnahm. Schließlich sollen die Beschuldigten mit der Schaufel mehrfach auf den Kopf ihres Kontrahenten eingeschlagen haben. Der 43-Jährige blieb verletzt auf der Straße liegen. Mit einem Nasenbeinbruch und Hämatomen im Gesicht wurde er nach dem Vorfall stationär in eine Klinik aufgenommen.

Drei der vier Verdächtigen wurden in Tatortnähe von der Polizei festgenommen. Hierbei handelte es sich um zwei Männer im Alter von 31 und 34 Jahren sowie eine 29-jährige Frau. Eine zweite Frau flüchtete unerkannt. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 bei der Polizei

