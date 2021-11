Einbruch in Bürstädter Angelverein - Unbekannte entweden 100 Kilo Fisch

Bürstadt. Unbekannte haben am Wochenende mehr als 100 Kilogramm Zander aus den Räumlichkeiten des Bürstädter Angelvereins entwendet. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Unbekannten zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen durch Gewalteinwendung in die Hütte, die sich in der Straße "Außerhalb" befindet, und öffneten einen Kühlschrank. Aus diesem entnahmen die Täter mehr als 100 Kilogramm verkaufsfertigen Zander und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere Tausend Euro. Wieso es die Kriminellen auf den Fisch abgesehen haben, wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 bei der Polizei in Lampertheim zu melden.

