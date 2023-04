Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstagmorgen in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wirrwarr um Zuschusss von Mannheimer Balkon-Solaranlagen: Seit Kurzem werden Mini-Solaranlagen für Balkone von der Stadt Mannheim bezuschusst. Ein Neckarauer folgte bei der Anmeldung seiner Anlage dem Rat der Klimaschutzagentur. Trotzdem stand seine Förderung auf der Kippe

Spinelli-Grundschule Mannheim startet ein halbes Jahr später: Das wird die Eltern unangenehm überraschen. Der Neubau der Grundschule im Gebiet Spinelli wird nicht rechtzeitig zum September fertig, sondern wohl erst ein halbes Jahr später. So soll die Übergangsregelung aussehen

In welchen Regionalexpressen das Deutschlandticket nicht gilt: Der Run auf das Deutschlandticket geht weiter. Im beliebten Regionalexpress (RE) gilt es allerdings nicht immer. Wir haben bei der Bahn nachgefragt

Podcast "Mensch Mannheim" - Was Michel Maugé mit der großen Politik verbindet: Die Mannheimer kennen Michel Maugé als langjährigen Rosengarten-Chef. Was viele nicht wissen: Er sah Staatsoberhäupter in privaten Momenten, wurde Zeuge politischer Abgründe. Bei "Mannheim Mannheim" erzählt Maugé, was er erlebte

Heidelberger SAS schafft neue Räume für Kreativität: Billard, Darts, Lounge-Atmosphäre - der Heidelberger Softwarehersteller SAS gestaltet die Büros um. Was dahinter steckt und was außerdem der geplante Börsengang macht, verrät Deutschland-Chefin Helene Lengler

Pfälzer Nikolaj Lupanov als "Dorfkind Schmitty" auf Social Media erfolgreich: Mit seinen „Dorf vs. Stadt“-Videos begeistert er Millionen von Zuschauern. Der Pfälzer Nikolaj Lupanov ist seit 2020 in den sozialen Medien erfolgreich. Wie alles begann und woher die Ideen für seine Videos kommen

David Späths großer Pokal-Auftritt für die Löwen in Köln: Torwart-Talent David Späth zählt bei den Rhein-Neckar Löwen zu den Pokal-Helden von Köln und will sich nun beim Mannheimer Bundesligisten durchsetzen. Ob über den Umweg einer Leihe oder direkt im Löwen-Kader ist noch offen

Welche Läden wir im Frühling in Mannheim jetzt (wieder-)entdecken: Sonne, Blüten, Frühlingsgefühle. Im April und Mai zieht es uns nach draußen. Von Sport bis Spritz, von Hotel bis Hochzeit - hier kommen neue Entdeckungen und alte Favoriten, die ihr erkunden solltet

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date