Jeanny Who in den Quadraten

Apropos Frühlingsgefühle: Wenn die sich als stabil erweisen, folgt auf verliebt ja gerne verlobt. Wer dann noch ein verheiratet drauf setzen möchte, findet in Mannheim als Braut eine große Auswahl an Kleidern. Wer allerdings vor Tortenkleidern und Spitzenorgien zurückschreckt, sollte in die H-Quadrate. In ihrem Conceptstore (H 7, 37) präsentiert Jeannette Emami zeitlose Entwürfe ihres Labels "Jeanny Who?". Die Kleider sind zart, aber trotzdem elegant; clean und zugleich romantisch. "Meine Kundinnen sind selbstbewusst und entspannt", sagt die Designerin. Vom schicken cremefarbenen Hosenanzug bis zum schimmernden Satinkleid trägt alles ihre reduzierte Handschrift. Preislich liegen die Entwürfe zwischen 1.300 und 2.700 Euro - eine Frau in Deutschland gibt im Durchschnitt übrigens 1.500 Euro für ihr Brautkleid aus. In der geschmackvoll eingerichteten Boutique gibt es auch die passenden Schuhe, Schmuck, Lingerie. Alles stilvoll kuratiert ohne zu viel Chichi.

Wer sich bei Jeanny Who in ein Outfit für den besonderen Tag verknallt hat, kann mit etwas Glück in acht Wochen hochzeitsready sein. "Idealerweise kommen Kundinnen aber sechs bis acht Monate zu mir", sagt die Inhaberin lachend. Je aufwendiger ein Kleid (das heißt in diesem Fall oft: mit Spitze), desto länger dauert die Maßanfertigung. Die ist übrigens in jeder Konfektionsgröße möglich.

Adresse: H7 37, 68159 Mannheim

Mehr Infos und Appointments: www.jeannywho.com