Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

So geht es mit dem Gelände der Luzenberger Spiegelfabrik weiter: Im Mannheimer Stadtteil Luzenberg sorgen sich die Menschen, wie es mit dem Gelände der inzwischen geschlossenen Spiegelfabrik St. Gobain weitergeht. Was die Stadt und der Spiegelverein vor Ort planen

Koks, Partys und Senioren betrogen: Prozessauftakt in Mannheim: Es ist eine filmreiche Verbrechergeschichte: Am Landgericht hat ein Prozess gegen zwei Männer begonnen, die nach Schockanrufen Gold und Bargeld von älteren Menschen abgeholt haben sollen - in und um Mannheim

Mannheimer Stadion-Neubau wird fürs Erste nicht weiterverfolgt: Klares Votum im Hauptausschuss des Mannheimer Gemeinderats: Ein Erhalt des Carl-Benz-Stadions wird eingehender geprüft, mögliche Alternativ-Standorte werden nicht weiter untersucht

Buga Sie ist ein ort schroffer Kontraste - mal edel, mal Abbruchhaus: die U-Halle der Mannheimer Bundesgartenschau. Auf 13 000 Quadratmeter gibt es viel zu sehen

300 Muslime feiern gemeinsames Fastenbrechen in Mannheim: Egal ob aus Mannheim, Marokko, Syrien oder der Ukraine: Warum ein Verein erstmals rund 300 Muslime zum gemeinsamen Fastenbrechen eingeladen hat und Mannheimer Spendenpakete in der türkischen Grenzstadt Kilis verteilen

„Wollen hungrige Spieler haben“: Die Adler Mannheim richten nach dem Halbfinal-Aus langsam wieder ihren Blick nach vorn. Sportmanager Jan-Axel Alavaara spricht im Interview über die aktuellen Entwicklungen rund um die Blau-Weiß-Roten

Spektakuläre Szenen - Falken kämpfen in Ludwigshafen um Brutplatz: Ein Turmfalken-Pärchen hat sich im Falkenhorst am Müllheizkraftwerk in Ludwigshafen eingenistet. Doch jetzt ist ein Wanderfalke zurückgekehrt und beansprucht den Brutplatz. Wie geht der Kampf aus?

IHK Pfalz bekommt neues Haus in Ludwigshafen: Rund viereinhalb Jahre wurde gerechnet und geplant - jetzt hat die Vollversammlung der IHK einstimming den Weg freigemacht. Das Haus der Wirtschaft am Ludwigsplatz wird abgerissen und macht einem schmucken Neubau Platz

