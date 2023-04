Neue Podcast-Folge Podcast "Mensch Mannheim": Was Michel Maugé mit der großen Politik verbindet

Die Mannheimer kennen Michel Maugé als langjährigen Rosengarten-Chef. Was viele nicht wissen: Er sah Staatsoberhäupter in privaten Momenten, wurde Zeuge politischer Abgründe. Bei "Mannheim Mannheim" erzählt Maugé, was er erlebte