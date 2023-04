Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wie digitale Daten das Leben in Mannheim verändern werden: Mannheim gibt knapp 20 Millionen Euro aus, um zu einer "Smart City" zu werden. Doch was heißt das eigentlich? Und wie wird es unser Leben verändern? Ein Überblick

Warum die Stadt Mannheim kein neues Waldhof-Stadion will und wie es weitergeht: Ist die seit knapp zwei Jahren geführte Debatte um ein neues Waldhof-Stadion jetzt mit der Festlegung der Stadt Mannheim beendet? Vermutlich nicht. Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wie der Kompromiss im Kostüm-Eklat zwischen Buga Ende gut, alles gut: Nach intensiven Gesprächen haben die Buga Mannheim und die Arbeiterwohlfahrt einen Kompromiss im Streit um die Kostüme der Seniorentanzgruppe geschlossen. Wie die Details der Einigung aussehen

Geburtsbegleiterin der anderen Art: Was ist eigentlich eine Doula?: Sie stehen dauerhaft an ihrer Seite. Doulas begleiten auch in Mannheim Frauen rund um das Thema Schwangerschaft. Wer sich bei Doulas meldet und wieso der Beruf nicht als Konkurrenz zur Hebamme betrachtet werden sollte

Droht der Bilfinger-Zentrale in Mannheim ein Kahlschlag?: Das Effizienzprogramm von Bilfinger-Chef Thomas Schulz könnte den Standort Mannheim besonders treffen. Es gibt Warnungen vor einem radikalen Stellenabbau und sogar dem Wegzug der Hauptverwaltung

