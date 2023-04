Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montagmorgen in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Warum ein Drahtnetz über dem Mannheimer Marktplatzdenkmal gespannt ist: Er sprudelt wieder und ist sauber gemacht - der Brunnen auf dem Marktplatz. Doch der Denkmalschutz hatte Bedenken, ihn vor Tauben zu schützen

Darmstädter Chaoten greifen Waldhof-Fans auf Rastplatz an: Es flogen wohl Fäuste und Steine. Vor dem Auswärtsspiel in Essen wurde mehrere Waldhof-Mannheim-Fans auf einem Autobahn-Rastplatz von Darmstadt-Anhängern attackiert - es gab Verletzte

Wasser sprudeln statt schleppen - lohnt sich das: Leitungswasser mit CO2 zu versetzen ist die Alternative zum Mineralwasser. Was das kostet und wie gut die Systeme funktionieren zeigt ein Vergleich des Verbrauchermagazins Imtest

So war das Kulturwochenende - Heidelberger Frühling, ClockClock und Michl Müller: Vieles war furios: Finale und Festivalfazit beim Heidelberger Frühling, das erste ausverkaufte Heimspiel der Pop-Senkrechtstarter ClockClock in der Alten Feuerwache oder auch Michl Müllers Comedy-Show im Capitol. So lief das Kultur-Wochenende in der Kurpfalz

Ladenburger Jakob Wolf holt den Landschaftsgärtner-Cup auf der Buga Der Ladenburger Jakob Wolf hat bei der Buga in Mannheim den Landschaftsgärtner-Cup gewonnen. Mit Teamkollegin Lilli Manzke (Heuchlingen) lag der 19-jährige Auszubildende von ERDA Gartenservice vor fünf weiteren Duos

Drei "Saubermänner" aus Heidelberg zeigen ihren Alltag: Süla Behramaj, Nourredine Souci und Oliver Knotter sammeln nicht nur regelmäßig Müll ein, sondern sind für Heidelberger und für Touristen gerne Ansprechpartner. Ab Montag, 17. April, kann man sie in der SWR-Reportagereihe "Alltagshelden" erleben

