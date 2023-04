Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntagmorgen in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Senioren-Tanzkostüme dürfen auf der Mannheimer Buga-Bühne nicht gezeigt werden: Schlachtet die Senioren-Tanzgruppe "AWO-Ballett" aus dem Mannheimer Stadtteil Rheinau Diese sechs Kostüme lehnt die Buga deshalb für Auftritte im Spinelli-Park ab

Waldhof-Trainer Neidhart kämpft gegen den Ex-Club-Fluch: Der Waldhof-Trainer Christian Neidhardt hofft, dass beim Spiel am Sonntag um 14 Uhr bei RW Essen eine unerfreuliche Serie reißen wird

Wie ein Mannheimer 64.000 Euro bei "Wer wird Millionär?" gewonnen hat: Nicolas Ziegler hat sich beim zweiten Teil des Osterspecials der RTL-Sendung den Fragen von Günther Jauch gestellt. Wie er es bis zu den 64.000 Euro geschafft hat und was er mit seinem Gewinn anfangen wird

Die erste Gartenschau in Mannheim 1907: Auf einzigartige Weise feierte Mannheim 1907 mit der Internationalen Kunst- und großen Gartenbauausstellung das 300. Stadtjubiläum. Daran wird jetzt auch bei der Bundesgartenschau erinnert

Mehr Frühjahrs-Zecken im Südwesten treffen auf breite Impfskepsis: Zählen die kleinen blutsaugenden Spinnentiere zu den Gewinnern des Klimawandels? „Zecken kennen zumindest hierzulande keine Winterpause mehr“, bestätigt Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim in Stuttgart

Mast auf der Buga erfasst Mannheims Klimadaten: Auf dem Spinelli-Gelände der Bundesgartenschau ist Mannheims dritte Klimastation entstanden. Und auch eine Straßenbahn in Mannheim sammelt bei ihren Fahrten jetzt Klimadaten

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date