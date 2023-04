Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Weiterer Unfall auf Rutsche im Weinheimer Miramar: Mindestens sechs Wochen lang ist ein Student wegen einer Fraktur an einem Brustwirbel krankgeschrieben. Nicht der erste Unfall auf einer Rutsche im Freizeitbad Miramar - die Geschäftsleitung lässt dies unkommentiert.

Buga-Blumen am Straßenrand weggepflückt: Diese Strafen drohen: Das kann teuer werden! Die ersten zur Bundesgartenschau Empfindliche Bußgelder drohen.

Liveblog zur Buga 23 : Zehntausende Pflanzen, eine spektakuläre Seilbahn und vieles mehr: Jetzt ist die Bundesgartenschau in Mannheim eröffnet. Bis Oktober werden Millionen Besucher erwartet. Alles rund um das Eröffnungswochenende im Liveblog.

So radelt es sich während der Mannheimer Buga : Lange war die Feudenheimer Au eine einzige Baustelle. Eine Rundfahrt mit dem Rad zum Eröffnungswochenende der Buga in Mannheim bringt überraschende Erkenntnisse. Überwiegend positive, negative gibt es an anderen Stellen.

Galeria Viernheim: Warum Betriebsrat und Gewerkschaft ein Jobangebot an die Mitarbeiter kritisieren: Für die Galeria-Filialen in Viernheim und am Heidelberger Bismarckplatz ist das Aus beschlossen. Nur wenige Mitarbeiter können auf einen Verblieb im Konzern hoffen. Oder rettet noch eine andere Handelskette die Standorte?

So entstehen die "Elwenfels"-Romane von Britta und Chako Habekost: Werkstattbesuch in der Pfalzkrimi-Schmiede der Schriftstellerin und des Mannheimer Comedians halb über den Dächern von Bad Dürkheim kurz nach Erscheinen ihres fünften Teils "Traubentod".

Spargel mal anders: So gelingt der König des Gemüses: Spargel kann mehr als Sauce Hollandaise und Kartoffeln. Gegrillt, im Ofen geröstet oder angebraten in der Pfanne schmeckt das Lieblingsgemüse der Deutschen aufregend neu und lecker.

