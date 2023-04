Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die große CO2-Bilanz - wer in Mannheim wie viel ausstößt: Die Stadt Mannheim hat ihr Klimaziel 2020 erreicht. Ein wesentlicher Grund dafür sind Sondereffekte. Das zeigt die Analyse der aktuellsten vorliegenden CO2-Bilanz für die Stadt - ebenso wie ihr größtes Problem

Das sind die Spielplätze auf der Bundesgartenschau Mannheim: Die Spiel- und Bewegungsanlagen auf dem Gelände der Mannheimer Bundesgartenschau sind fast fertig. Am 14. April geht es los. Wir haben uns schon mal umgeschaut: So sehen die neuen Spielplätze im Spinelli-Park aus

Imker bringen Bienen zur Buga auf das Spinelli-Gelände: In den kommenden Tagen ziehen acht Bienenvölker auf das Spinelli-Gelände um. Dort stellen Jungimker während der Buga-Zeit ihr Hobby vor. Über die Insekten informiert der Mannheimer Bienenzüchterverein zudem im Luisenpark

Das Wiener Schnitzel – eine kulinarische Legende: Wie wird eigentlich das perfekte Schnitzel gemacht? Was bedeutet „Soufflieren“? Und warum scheitern auch Sterneköche an dieser vermeintlich simplen Aufgabe? StarkochTristan Brandt hat Antworten - und ein wunderbares Rezept

Ostern für Familien - was ist in Mannheim geboten?: Ostern steht vor der Tür. Endlich kann man wieder Zeit mit der Familie verbringen und die Seele baumeln lassen. Wem rund um das Osterfest der Sinn nach weiteren Unternehmungen steht, findet in der Region zahlreiche Veranstaltungen.

Ben Becker im Mannheimer Rosengarten: Tiefer Blick in das Herz der Finsternis: Fotos und zwei Dosen Ravioli zierten den Tisch von Ben Becker. Der Künstler war zu Gast im Rosengarten und las dort Joseph Conrads "Herz der Finsternis" - sein Publikum nahm er mit ins 19. Jahrhundert

Exklusive Fahrt mit dem "MM" zur art Karlsruhe: Mehr als 200 Galerien aus 15 Ländern stellen bei der renommierten art Karlsruhe aus. Der "MM" und die Prince House Gallery laden nun erstmals zu einer exklusiven Fahrt nach Karlsruhe ein - mit viel Rahmenprogramm

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date