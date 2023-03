Exklusive Fahrt mit dem "MM" zur art Karlsruhe

Mannheim. Vom 4. bis 7. Mai steht Karlsruhe wieder ganz im Zeichen der Kunst: Die Messe wird zum Hotspot für Kunst und Kultur bei der art Karlsruhe. Und zwar international: 207 Galerien aus 15 Ländern stellen aus. In den vier Hallen auf der Messeallee ist alles von Klassikern wie Werken von Pablo Picasso bis hin zu hochaktueller zeitgenössischer Kunst vorhanden - eine Vielfalt, die ihresgleichen sucht.

Zum 20. Mal findet die art Karlsruhe bereits statt, jedes Jahr ein Höhepunkt für Kunstbegeisterte - und zum ersten Mal lädt der „Mannheimer Morgen“ in Kooperation mit der Mannheimer Prince House Gallery seine Leserinnen und Leser zu einer exklusiven Tour zur Ausstellung ein.

Werkserie am Stand

40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben am Freitag, 5. Mai, die Chance, gemeinsam mit „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz und Kulturchef Stefan Dettlinger die Ausstellung zu besuchen. Das Programm ist umfangreich. Zum Beispiel ein besonderes Meet&Greet mit Galeristen und Künstlern, wie Manfred Fuchs, Andreas Scholz und dem Galeristen Reiner Brouwer von der „Brouwer Edition“ aus Darmstadt, der gemeinsam mit Andreas Scholz an seinem Stand in dessen Werkserie „Baumbesetzer“ einführen wird. Diese ist bei der diesjährigen art Karlsruhe besonders relevant, weil sich die gesamte Messe in diesem Jahr dem Thema Nachhaltigkeit widmet.

Der Ablauf Treffpunkt ist am Freitag, 5. Mai, um 9.45 Uhr vor dem Verlagsgebäude des „Mannheimer Morgen“ in der Dudenstraße 12-26.

Auf der art Karlsruhe begrüßen „MM“-Chefredakteur und Kulturchef Stefan Dettlinger die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, anschließend folgt ein Sektempfang bei der Prince House Gallery - mit Tipps für den Rundgang über die art, den jeder und jede frei gestalten kann.

Die Tour kostet 149 Euro inklusive Busfahrt, Tickets, Führungen, der limitierten Kunstedition, einem aktuellen Exemplar des Kunstmagazins „Artmap“ sowie einem Verzehrgutschein in Höhe von 20 Euro. Inhaberinnen und Inhaber einer „Morgencard Premium“-Card zahlen nur 139 Euro.

Anmeldungen an: meinmorgen@mamo.de. Bei Überbuchung der Veranstaltung entscheidet das Los.

Nach einer Einführung durch den Leiter der Prince House Gallery Johann Schulz-Sobez und einer Fragerunde mit Kammholz und Dettlinger folgt der exklusive Höhepunkt: Eine Spezialführung durch die Privatsammlung des Gründers der art Karlsruhe, Ewald Karl Schrade, der in diesem Jahr seinen Abschied feiert - und zwar von ihm selbst. Schrade ist von Anbeginn der art Karlsruhe im Jahr 2004 als Kurator der Kunstmesse dabei.

Beim gemeinsamen Ausklang gibt es schließlich ein erlesenes Abschiedsgeschenk. Florian Richter, einer der Künstler der Prince House Gallery, signiert Kunstdrucke seines Motivs „Moons over Eystrahorn“ - sie sind eigens für diesen Zweck mit einer streng limitierten Sonderedition von 50 Exemplaren aufgelegt und werden entsprechend mit numeriertem Galeriezertifikat versehen sein. Das Werk aus dem Jahr 2020 ist ein Pigmentdruck auf Hahnemühle Büttenpapier mit einer Größe von 20 auf 25 Zentimetern, welches im freien Verkauf einen Marktwert von ca. 500 Euro hätte.

„Moons over Eystrahorn“ von Florian Richter gibt es als Kunstdruck. © Florian Richter

„Auf das Abenteuer Kunst lasse ich mich immer gern ein. Es öffnet die Sinne und den Geist“, sagt „MM“-Kulturchef Dettlinger im Vorfeld. „Dass ich das auf der art Karlsruhe auch mit Leserinnen, Lesern und einigen Playern aus der Region teilen darf, freut mich besonders. Ich hoffe, nein, gehe davon aus, dass wir mit vielen tollen Werken und Menschen einen Tag verbringen werden, den alle so schnell nicht wieder vergessen.“

Unterstützt wird der „Mannheimer Morgen“ dabei von der Prince House Gallery. Das Kunsthaus besteht seit 2016 und wurde 2019 von Schulz-Sobez, Eva Herzer und Laura Sobez neu gegründet. Sie führen den Betrieb seitdem gemeinsam mit viel Engagement und Enthusiasmus. Die Galerie hat sich hauptsächlich auf zeitgenössische Fotografie fokussiert und organisierte bereits unter anderem Kooperationen mit der Wohnungsbaugesellschaft GBG. Bei einer Benefizauktion der „Prinzen“ zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ wurden 2022 zahlreiche Werke von Künstler und Mäzen Manfred Fuchs für insgesamt mehrere zehntausend Euro versteigert. Fuchs selbst wird bei der Tour nach Karlsruhe ebenfalls dabei sein und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Sektempfang auf der Ausstellungsfläche der Galerie in Karlsruhe begrüßen.

Kunst im Tresorraum

Die aktuelle Ausstellung „Into The Blue“ kann man derzeit im ehemaligen Sparkassen-Gebäude in H 7, 1 besichtigen. „Wir möchten ein Ort sein, an den Menschen gerne kommen und wiederkommen, an dem sie der Kunst und sich selbst begegnen im besten Sinne. Und sich dabei wohlfühlen“, so Schulz-Sobez. Dass es sich bei den Räumen um die einer früheren Bank handelt, wird genutzt: Im ehemaligen Tresorraum gibt es regelmäßig Kabinettausstellungen. Noch bis zum 6. April ist etwa ein Auszug aus der neuesten Serie der russischen Fotokünstlerin Katerina Belkina zu sehen.

In diesem Jahr geht die Galerie einen weiteren Schritt mit Messeteilnahmen. Zum einen auf der MIA Milano Image Artfair, die im März stattfand, zum anderen mit einem Stand bei der art Karlsruhe in Halle 1. Dort sind die Mannheimer „Prinzen“ unter anderem mit Werken der Künstlerin Sabine Becker sowie die Künstler Andreas Scholz und Martin Pöll, einem der letzten Gewinner der Lions Art, vertreten.