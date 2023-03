Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

„Seid ihr dazu bereit, im März 2024 gemeinsam Mannheim lahmzulegen?“: Im Forum diskutieren Gruppen aus ganz Deutschland über Strategien. „Fridays for Future“ kündigt Streiks an, Klimaaktivisten von der letzten Generation erntet auch in Mannheim Kritik und Solidarität

Bauch voller Plastik: So schadet weggeworfener Müll Mannheimer Störchen: Lebensgroße Storchattrappen und Vögel, die mit Plastik im Bauch verhungern: Mit einer Nacht und Nebel Aktion wollen die Umweltaktivisten Surfrider Baden-Pfalz auf das Müllproblem vor unsere Haustür aufmerksam machen

M-Hochhaus auf Franklin: Probleme mit dem Boden: Beim geplanten M-Hochhaus in Mannheim-Franklin gibt es Schwierigkeiten mit der Tragfähigkeit des Bodens. Was das für den Bau bedeutet, ist unklar. Klar ist: Ohne das M bekäme Franklin eine unflätige Stadtteil-Silhouette

So entsteht eine Tiefkühlpizza bei Europas größtem Hersteller für Handelsmarken: In Muggensturm bei Rastatt stellt die Südzucker-Tochter Freiberger täglich 425.000 Tiefkühlpizzen her. Von hier aus werden sie nach ganz Europa und Nordamerika geliefert. Ein Besuch in der Fabrik

Adler Mannheim zeigen starke Reaktion: Mit einem verdienten 2:1-Sieg in Köln gleicht Mannheim die Play-off-Viertelfinalserie gegen die Haie zum 1:1 aus

"Wunderkind" Rix: Was Heidelberg mit der Big Bang Theory zu tun hat: Sehen wir auf Aufnahmen des James-Webb-Teleskops das Licht des ersten Tages? Astronom Hans-Walter Rix jagd diese Bilder seit mehr als 20 Jahren vom Max-Planck-Institut auf dem Königstuhl aus. Was sagen sie über unsere Herkunft?

6 Gründe, warum Wandern gesund und glücklich macht: Beständig bewegen, oft über längere Zeiträume: Das ist typisch fürs Wandern und unterscheidet es von vielen anderen Sportarten. Gerade das eröffnet Körper, Geist und Seele ganz wunderbare Chancen

Die 10 schönsten Events zur Pfälzer Mandelblüte: Die Pfalz bietet über das ganze Jahre hinweg zahlreiche Highlights, doch kein Ereignis wird so herbeigesehnt wie die Mandelblüte im März und April, die die gesamte Region in ein zartes Rosa taucht. Wir haben die schönsten Events neben der traditionellen Gimmeldinger Mandelblütenwanderung für Sie zusammengestellt

Nach langer Pause erstmals wieder Mittelaltermarkt in Mannheim: Seit Freitag ist der Herzogenriedpark wieder fest in der Hand von Rittern, Gauklern, Schmieden und Falknern. Beim Mittelaltermarkt sind mehr als 100 Schausteller. Wir zeigen auf einem Rundgang, was geboten ist

