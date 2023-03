Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Öffnet der Mannheimer Fahrlachtunnel im Mai mit vier Spuren?: Die Stadt Mannheim kann ihren angestrebten Zeitplan zur Öffnung des Fahrlachtunnels nicht halten. Bei der angestrebten Öffnung im Mai könnte es eine Überraschung geben. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick

Liegt Deutschlands bester Partykeller in Mannheim?: Sekt, Glitzer, Glamour, Party ohne Ende: Ein Mannheimer nimmt an einer neuen TV-Show teil - und will aus einer Rumpelkammer Gold machen. Unterstützt wird er dabei von Promis. Gelingt seine Mission?

In Heidelberg fährt das erste Wasserstoff-Müllauto der Region: Es hat eine Batterie von 85 Kilowattstunden, zwei Brennstoffzellen zu je 30 Kilowattstunden und fährt ausschießlich mit Wasserstoff: Die Heidelberger Müllabfuhr hat das erste abgasfreie Transportfahrzeug in Dienst gestellt

Adler Mannheim Die Adler Mannheim haben sich schon einmal nach einer hohen Play-off-Heimniederlage zurückgemeldet. Um die Viertelfinalserie gegen Köln zu drehen, lohnt ein Blick ins Jahr 2015

Die Adler Mannheim haben bei den Fans viele Fragezeichen hinterlassen: Neue Folge blickt auf den Play-off-Fehlstart der Adler gegen die Kölner Haie am Dienstag. Woran es liegen könnte und worauf die Adler dennoch aufbauen können

