Samstag, 4. März, 13.30 Uhr

Zurück in die 50er heißt es bei der Genuss-Tour im Oldtimer Panoramabus durch die prachtvoll blühenden Mandelbäume in der Pfalz. Die Route führt vorbei an Weinbergen und Mandelbäumen zu den besten Weinorten in der Pfalz.

Kosten: 85 Euro

Die Anmeldung und weitere Infos gibts unter bad-duerkheim.reservix.de!