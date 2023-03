Mannheimer Morgen Plus-Artikel Nahrungsmittel (mit Video und Fotostrecke) So entsteht eine Tiefkühlpizza bei Europas größtem Hersteller für Handelsmarken

In Muggensturm bei Rastatt stellt die Südzucker-Tochter Freiberger täglich 425.000 Tiefkühlpizzen her. Von hier aus werden sie nach ganz Europa und Nordamerika geliefert. Ein Besuch in der Fabrik