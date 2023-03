Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verkehr Diese Baustellen gibt's in der Metropolregion Rhein-Neckar

Das Regierungspräsidium Karlsruhe kündigt mehrere Baumaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen im Rhein-Neckar-Kreis an. Was Autofahrerinnen und Autofahrer in diesem Jahr erwartet