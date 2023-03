Mannheimer Morgen Plus-Artikel Neue Verkehrszeichen an Ampeln Stadt Mannheim plant 94 grüne Abbiege-Pfeile für Radfahrer

Fahrradfahrer und rote Ampeln - das ist auch in Mannheim ein großes Thema. Nun will die Stadt das Abbiegen an 50 Stellen im Stadtgebiet mit einem neuen Verkehrszeichen legalisieren