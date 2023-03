Unsere Kulturtipps der Woche mit Bülent Ceylan, Luciano oder Ibsens "Volksfeindin"

Metropolregion.

INHALT

Donnerstag

Lesen.Hören, Alte Feuerwache

"Dance over Female Tunes II", Theater Felina Areal

The Notwist, Karlstorbahnhof

Saxon, Capitol

Sascha Grammel, Eberthalle

Helmut Orpel liest im Port25

"Die Lüge", Zimmertheater

Mitch Ryder, Musiktheater Rex

Stephanie Lottermoser, Ella & Louis

Masta Ace, Cafe Central

Freitag

"Die Volksfeindin", NTM im Alten Kino Franklin

Staatsphilharmonie,

"Fuck Ju Göhte - Das Musical", Eberthalle



Hot´N´Nasty, Pfingstbergblues

Heinz Gröning, Schatzkistl

Omer Klein Trio, Ella & Louis

Wellküren, Musiktheater Rex

The Christian Scheuber Legacy Jazz Lights Jam Sessions, dasHaus

Samstag

Bülent Ceylan, SAP Arena

KKO-Schlosskonzert, Schloss

"Die Liebe zu den drei Orangen", Theater Heidelberg

Familie Flöz, Pfalzbau

Marc Marshall, Schatzkistl

Mackefisch, Klapsmühl'

Philip Weyand, Ella & Louis

Sonntag

"Die Macht des Schicksals", NTM im Rosengarten

Bachchor, Christuskirche

Mirja Boes, Halle 02

"Ghost - Nachricht von Sam - Das Musical", Eberthalle

Montag

Akademiekonzert, Rosengarten

Luciano, SAP Arena

Scott Hamilton, Ella & Louis

Bettina Franke & Margret Steger, Capitol

Dienstag

Grupo Carpo; Pfalzbau

Angelique KIdjo & Alexandre Tharaud, BASF-Feierabendhaus

IG Jazz mit Seibolzing, Klapsmühl'

Mittwoch

Olaf Schubert & seine Freunde, Capitol

Silvan Strauss Ensemble, Alte Feuerwache

Drama Light, Klapsmühl'



Protest in Russland und Iran ist Thema bei Mannheimer Literaturfestival Lesen.Hören

Mannheim. Noch drei Veranstaltungen kann das Publikum im Erwachsenenprogramm des ausklingenden Mannheimer Literaturfestivals Lesen.Hören 17 in der Alten Feuerwache erleben. Am Donnerstag, 9. März, 20 Uhr, findet dort ein Abend mit dem programmatischen Titel „Protest! Golineh Atai, Shole Pakravan und Olaf Kühl sprechen über Iran und Russland“ statt. Atai, in Teheran geboren, war ARD-Korrespondentin in Moskau und leitet das ZDF-Studio in Kairo; Pakravan ist Menschenrechtsaktivistin und Buchautorin, Kühl ist Slawist, Schriftsteller und Übersetzer. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 20 Euro, im Webshop 19,70 Euro (plus Gebühr). Ermäßigungen sind, wie bei den nachfolgenden Veranstaltungen auch, verfügbar. Der Schauspieler Joachim Król liest am Samstag, 11. März, 20 Uhr, bei der „Wilhelm Genazino-Gala“ Texte des vor 80 Jahren in Mannheim geborenen und 2018 verstorbenen Schriftstellers vor. Was außerdem geschieht: „Mannheimer Überraschungsgäste verneigen sich mit ihren liebsten Zitaten aus Genazinos gerade erschienenen Notizzetteln und Insa Wilke gibt die Conférencière“, verrät das Festivalprogramm. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 25 Euro, Online-Karten gibt es für 23 Euro (plus Gebühr). Den Schlusspunkt des Festivals setzt am Sonntag, 12. März, 12 Uhr, eine Lesung mit der Schriftstellerin Judith Hermann - „Wir hätten uns alles gesagt“ heißt ihr neuestes Buch. Journalist Christoph Schröder unterhält sich mit ihr. Tickets gibt es an der Tageskasse für 20 Euro, im Webshop für 19,70 Euro (plus Gebühr).

Übersicht: https://altefeuerwache.com

Mannheimer Theater Felina-Areal setzt Tanzserie zu Musik von Komponistinnen fort

Mannheim. Tanzminiaturen nach Musik von Komponistinnen präsentiert das dreiteilige „Free Dance over Female Tunes II“-Format, dessen erstes Segment am Donnerstag, 9. März, 19 Uhr, Premiere feiert. Weitere Vorstellungen folgen am Samstag und Sonntag, 11. und 12. März, jeweils 18 Uhr. Der zweite „Free Dance II“-Teil wird erstmals am Mittwoch, 16. März, 19 Uhr, aufgeführt. Der Eintritt kostet jeweils 15 Euro, ermäßigt acht Euro. Karten können über die Theaterhomepage oder unter Tel. 0621/3364886 (AB) reserviert werden. Theater Felina-Areal: www.theater-felina.de

Indie-Band The Notwist tritt im Heidelberger Karlstorbahnhof auf

Heidelberg. Vermutlich gibt es nur wenige Bands, auf die sich so viele Musikliebhaber begeistert verständigen können und die dabei so vielseitig sind, wie The Notwist. „Vertigo Days“ heißt das aktuelle Album der Indie-Formation, von dem jüngst auch eine Live-Version erschienen ist. Leibhaftig kann man das formidable Trio am Donnerstag, 9. März, im Heidelberger Karlstorbahnhof erleben. Den Support bestreitet Huw (Elijah Minnelli), los geht es um 20 Uhr. An der Abendkasse kostet der Eintritt 35 Euro, im Webshop 32,90 Euro (plus Gebühr). Mehr: www.karlstorbahnhof.de

The Notwist, „Kong“:

Britisches Metal-Band-Urgestein Saxon spielt in Mannheimer Capitol

Mannheim. Vom Vorreiter der „New Wave of British Heavy Metal“ zur Institution in Sachen harter Gitarrenmusik: Die britische Metal-Formation Saxon hat ihr 2022 veröffentlichtes, jüngstes Album „Carpe Diem“ mit im Gitarrenkoffer, wenn sie am Donnerstag, 9. März, dem Mannheimer Capitol auf ihrer „Seize The Day World Tour 2023“ einen Besuch abstattet. „Special Guest“ ist um 20 Uhr die Band Rage. Der Stehplatz kostet 54,90 Euro, der Sitzplatz auf der Empore 57,90 Euro. Tickethotline: 0621/3367333. Online waren zuletzt keine Karten mehr zu beziehen. Details: www.capitol-mannheim.de

Comedy-Puppenspieler Sascha Grammel zeigt „Fast fertig!“-Programm in Ludwigshafener Eberthalle

Ludwigshafen. Der Comedian, Puppenspieler und Bauchredner Sascha Grammel zeigt sein „Fast fertig!“-Programm am Donnerstag, 9. März, 20 Uhr, in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle. Darin verschlägt es seine skurril-beliebte Puppenmannschaft auf eine einsame Trauminsel. Karten (zum selber Ausdrucken) gibt es bei eventim.de im Normaltarif für 43,40 oder 49,50 Euro. Im Netz: www.eventim.de

Autor Helmut Orpel liest in Mannheimer Galerie Port25 aus neuem Roman

Mannheimer. Der Kunsthistoriker und Schriftsteller Helmut Orpel liest am Donnerstag, 9. März, 19 Uhr, in der Mannheimer Galerie Port25 aus seinem neuen Roman „Die Erfindung der Wirklichkeit“, dem vierten Band seiner Kunstkrimireihe um den fiktiven Wormser Museumsdirektor Oliver Treschko. E-Tickets (für fünf Euro bzw. freiwillige Spende) gibt es bei eventbrite.com.

Florian-Zeller-Komödie „Die Lüge“ feiert am Heidelberger Zimmertheater Premiere

Heidelberg. Wie viel Wahrheit erträgt eine Freundschaft? Und schadet es der Liebe, immer ehrlich zu sein? Diese Fragen stellt Florian Zellers Komödie „Die Lüge“, die in der Regie von Christian Schulz am Donnerstag, 9. März, 20 Uhr, am Heidelberger Zimmertheater Premiere hat. Weitere Vorstellungen finden den ganzen weiteren März hindurch täglich außer montags statt. Karten kosten für Mittwoch bis Freitag ab zwölf Euro, Dienstag ab zehn Euro, Samstag und Sonntag ab 20 Euro. Ermäßigungen sind verfügbar. Kartentelefon: 06221/21069. Zum Stück: www.zimmertheaterhd.de

US-Sänger Mitch Ryder und Berliner Band Engerling rocken im Bensheimer Musiktheater Rex

Bensheim. „Das Rock-Nebelhorn aus Detroit“, alias Mitch Ryder, tritt am Donnerstag, 9. März, 20.30 Uhr, im Bensheimer Musiktheater Rex auf. Begleitet wird der US-amerikanische Kult-Sänger von der Berliner Bluesrock-Band Engerling. An der Abendkasse kostet der Einlass 30 Euro, im Webshop gibt es Tickets für 28,50 Euro (plus Gebühr).

Mitch Ryder feat. Engerling, „Soul Kitchen“:

Saxofonistin Stephanie Lottermoser und Band grooven im Mannheimer Jazzclub Ella & Lous

Mannheim. Musikalisch frei und losgelöst: „In-Dependence“ heißt das neue Album von Stephanie Lottermoser, das die Saxofonistin am Donnerstag, 9. März, 20 Uhr, mit in den Mannheimer Jazzclub Ella & Louis bringt. Begleitet wird sie von Maik Schott (Tasten), Robert Schulenburg (Bass) und Felix Lehrmann (Schlagzeug). Karten kosten im Vorverkauf 24 Euro, in der B-Platzkategorie 20 Euro. An der Abendkasse werden zwei Euro mehr berechnet. Kartenbestellung: www.ellalouis.de

Hip-Hop-Konzert mit Masta Ace und Marco Polo im Weinheimer Café Central ausverkauft

Weinheim. Bereits ausverkauft ist das Konzert von Rapper Masta Ace und Produzent Marco Polo am Donnerstag 9. März, im Weinheimer Café.

Jazz-Duo Litvinova / Urwyler stellt CD „Kinder Schweigen“ im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus vor

Ludwigshafen. Seine neue, vom Schicksal der Schweizer Verdingkinder berührte CD „Kinder Schweigen“ stellt das Duo Litvinova / Urwyler (Pianistin Regina Litvinova und Gitarrist Stephan Urwyler) am Donnerstag, 9. März, 20 Uhr, im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus vor. Das Konzert findet im Rahmen der „The Christian Scheuber Legacy Jazz Lights Jam Sessions“ statt. Der Eintritt ist frei.

FREITAG

Regisseurin Katrin Plötner inszenierte „Eine Volksfeindin“ nach Henrik Ibsen am Nationaltheater Mannheim

Mannheim. Die Ärztin Thea Stockmann hat herausgefunden, dass das Kurbad, bei dem sie angestellt ist, krankheitserregendes Wasser führt. Es muss geschlossen werden – oder doch nicht? Schließlich ermöglicht es dem gesamten Städtchen seinen wirtschaftlichen Aufschwung. Regisseurin Katrin Plötner inszeniert ihr Stück „Die Volksfeindin“, das am Freitag, 10. März, 19.30 Uhr, im Alten Kino Franklin des Mannheimer Nationaltheaters Premiere hat, nach Henrik Ibsens Drama „Ein Volksfeind“. Dafür greift sie auf die Textbearbeitung von Florian Borchmeyer zurück, die Autorin und Journalistin Şeyda Kurt hat zudem neue Monologe geschrieben. Karten kosten zwischen zehn und 47 Euro, Ermäßigungen sind verfügbar Im NTM-Spielplan: www.nationaltheater-mannheim.de

Staatsphilharmonie-Konzert in Ludwigshafener Pfalzbau ausverkauft

Ludwigshafen. Ausverkauft ist das 5. philharmonische Konzert („Wunschkonzert“), das die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am Freitag, 10. März, im Ludwigshafener Pfalzbau gibt.

„Fack ju Göhte – Das Musical“ gastiert in Ludwigshafener Eberthalle

Ludwigshafen. Die Kinokomödie in Musiktheater-Form dreht eine weitere Runde: „Fack ju Göhte – Das Musical“ ist am Freitag und Samstag, 11. und 12. März, jeweils 19.30 Uhr, in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle zu Gast. Bei „Fack – Jetzt singen sie“ gehen Zeki, Lisi und die 10b auf große Klassenfahrt. Karten kosten zwischen 59,90 und 129,90 Euro (Mobile- und PDF-Ticket). Karten: https://showslot.com

Hot´N´Nasty beim Pfingstbergblues

Mannheim. Bluesrock im Stil der 70er, Southern-Rock, Boogie, Delta- oder Countryblues mit Verbeugungen vor Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughn oder Billy Gibbons von ZZ Top - die Band Hot´N´Nasty wird am Freitag, 10. März, 20 Uhr, eine ziemlich urwüchsige Mischung auf die „Red House“-Bühne von Werner Austs Reihe Pfingstbergblues bringen. Das Quartett ist seit den 90er Jahren in unterschiedlichen Besetzungen live unterwegs, und hat dabei unter anderem den Deutschen Rock- und Pop-Preis in der Sparte „Beste Rhythm´n´Blues Band“ sowie „Bestes Rhythm´n´Blues Album“ und einen German Blues Award eingesammelt. Die aktuelle Besetzung, die in der Pfingstbergschule zu hören ist: Robert Collins (Gesang), Malte Triebsch (Gitarre), Jacob Müller (Bass) und Dominique Ehlert (Drums). Abendkasse: 20 Euro. Mail- Reservierung zum Vprverkaufspreis von 18 Euro unter pfingstbergfestival@web.de. Mehr unter www.pfingstbergblues.de

Humorist Heinz Gröning präsentiert „Der perfekte Mann – eine Laughstory“ in Mannheimer Schatzkistl

Mannheim. „Der perfekte Mann – eine Laughstory“ heißt sein neues Programm, das der Humorist Heinz Gröning, am Freitag, 10. März, 20 Uhr, im Mannheimer Schatzkistl präsentiert. Karten kosten 21,50 Euro (ggf. plus Gebühren). Die Tickethotline ist unter Tel. 0621/3367333 erreichbar. Online gibt es Ticket für 22,50 Euro (Selbstausdruck). Mehr: www.schatzkistl.de

Omer Klein Trio musiziert im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis

Mannheim. Als „grenzenlos“ hat die „New York Times“ die Musik des israelischen Pianisten und Komponisten Omer Klein bezeichnet, der zusammen mit seinem Trio am Freitag, 10. März, 20 Uhr, im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis auftritt. Haggai Cohen-Milo ist in diesem Ensemble am Bass zu hören, Amir Breselr am Schlagzeug. (Rest-)Karten gab es zuletzt noch in der Vorverkaufskategorie für 28 Euro. Ticketreservierung: www.ellalouis.de

Omer Klein Trio, „Niggun“:

Auftritt von Musikkabarett-Gruppe Wellküren im Benheimer Musiktheater Rex abgesagt

Bensheim. Krankheitsbedingt abgesagt wurde das Konzert der Volksmusik-Kabarett-Gruppe Wellküren am Freitag, 10. März, im Bensheimer Musiktheater Rex.

SAMSTAG

Comedian Bülent Ceylan gibt weiteres „Luschtobjekt“-Heimspiel in Mannheimer SAP Arena

Mannheim. Mannheims Humor-Exportschlager Bülent Ceylan ist mit seinem Programm „Luschtobjekt“ am Samstag, 11. März, 19 Uhr, erneut in der heimischen SAP Arena zu Gast. Dabei bedient der Comedian „alle nur denkbaren Geschlechter und Vorlieben: osmanophile Kurpfalz-Lover, Langhaar-Fetischisten oder Liebhaber großer Nasen und kleiner Bärte... Bei Bülent packt jeden die 'Wolluscht'!“, so die Programmvorschau. Bei eventim.de gibt es Karten zwischen 42,85 und 55,50 Euro (zum Selbstausdrucken). Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag um 17.30 Uhr. Dort sind Restkarten ab 50 Euro erhältlich. Karten: www.eventim.de

Kurpfälzisches Kammerorchester spielt Arenski, Elgar und Tschaikowski im Mannheimer Schloss

Mannheim. Werke von Anton Stepanowitsch Arenski, Edwar Elgar und Pjotr Iljitsch Tschaikowski interpretiert das Kurpfälzische Kammerorchester bei seinem 5. Mannheimer Schlosskonzert, das am Samstag, 11. März, 19 Uhr, und am Sonntag, 12. März, 18 Uhr, im Rittersaal des Barockschlosses ausgerichtet wird. Karten gibt es jeweils in zwei Kategorien für 35 oder 50 Euro (plus Gebühr). KKO-Homepage: www.kko.de

Theater Heidelberg bringt Prokofjew-Oper „Die Liebe zu drei Orangen“ auf die Bühne

Heidelberg. „Märchen, Fabel, böse Satire und ironische Parodie, vor allem aber großes Theater auf dem Theater“ sei Sergej Prokofjews 1921 uraufgeführte Oper „Die Liebe zu drei Orangen“, schreibt das Theater und Orchester Heidelberg, wo das Stück unter musikalischer Leitung von Elias Grandy am Samstag, 11. März, 19.30 Uhr, im Marguerre-Saal Premiere hat. Regie führt Guillermo Amaya Für die Premiere gab es zuletzt nur noch wenige Restkarten. Die nächste Vorstellung findet am 14. März, 19.30 Uhr, statt. Karten kosten zwischen 19 und 42 Euro, ermäßigt zwischen 9,50 und 21 Euro. Alle Infos: www.theaterheidelberg.de

Familie Flöz mit Märchen-Stück „Feste“ bei Ludwigshafener Theaterfrühling zu Gast

Ludwigshafen. Im Rahmen des Ludwigshafener Theaterfrühlings wird am Samstag, 11. März, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 12. März, 14.30 Uhr, das Stück „Feste“ der Berliner Theatergruppe Familie Flöz gezeigt. „'Feste' ist ein Märchen für Erwachsene ohne Worte, eine tragikomische Geschichte über die Jagd nach dem individuellen Glück“, schreibt das Theater im Pfalzbau. Karten für die Inszenierung von Michael Vogel kosten für Samstag im Normaltarif zwischen 21 und 36 Euro (Ermäßigungen sind verfügbar). Für die Vorstellung am Sonntag sind Karten regulär für 24 Euro erhältlich. Mehr: www.theater-im-pfalzbau.de

Entertainer Marc Marshall singt im Mannheimer Musikkabarett Schatzkistl

Mannheim. Der Entertainer und Jazz-, Pop- und Klassik-Sänger Marc Marshall ist am Samstag, 11. März, 20 Uhr, auf der Bühne des Mannheimer Schatzkistl zu sehen und hören. „Von klassischen Perlen über Evergreens, magischen Unplugged-Interpretationen aktueller Charthits bis zu emotional wohltuend aufgeladenen Eigenkompositionen“ reicht die Bandbreite des Vokalisten, der von René Krömer am Flügel begleitet wird. Der Eintritt kostet 31,50 Euro (ggf. plus Gebühren). Die Tickethotline hat die Rufnummer 0621/3367333. Online-Tickets (zum selber Ausdrucken) sind für 34 Euro erhältlich. Mehr: www.schatzkistl.de

Musikkabarett-Duo Mackefisch bringt eingängige Melodien mit in Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus

Mannheim. Das Musikkabarett-Duo Mackefisch (Lucie Mackert und Peter Fischer) gastiert am Samstag, 11. März, 20 Uhr, in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus. Dort variieren die beiden „gekonnt zwischen mitreißenden Rhythmen, eingängigen Melodien und zweistimmigem Gesang zum Dahinschmelzen.“ Karten gibt es für 22 Euro, ermäßigt für 17 Euro unter Tel. 0621/22488. Bei eventim.de kosten Karten (Selbstausdruck) 27,80 bzw. 20,80 Euro. Klapsmühl-Programm: www.klapsmuehl.eu

Junges Mannheimer Jazztalent Philip Weyand spielt im Musikclub Ella & Louis Klavier

Mannheim. Das Mannheimer Piano- und Kompositions-Talent Philip Weyand musiziert am Samstag, 11. März, ab 20 Uhr, im Rahmen der Young Talents Jazz Bar im – gleichfalls in der Quadratestadt beheimateten - Jazzclub Ella & Louis. Der Eintritt ist frei.

SONNTAG

Nationaltheater holt Premiere von Verdi-Oper „Die Macht des Schicksal“ im Mannheimer Rosengarten nach

Mannheim. Giuseppe Verdis Oper „Die Macht des Schicksal“ führt das Mannheimer Nationaltheater am Sonntag, 12. März, 18 Uhr, in einer konzertantem Fassung unter Leitung von Jānis Liepiņš im Musensaal des Mannheimer Rosengarten auf. Die Vorstellung markiert zugleich die Premiere, nachdem die ursprünglich für den 8. März geplante erste Aufführung Warnstreik-bedingt entfallen war. Karten kosten zwischen 13 und 55 Euro, ermäßigt zwischen zehn und 41,50 Euro. Die nächste Vorstellung folgt am Mittwoch, 15. März, 19.30 Uhr. Details: www.nationaltheater-mannheim.de

Bachchor bringt Johannes-Passion in Mannheimer Christuskirche zu Gehör

Mannheim. Die Johannes-Passion aus der Feder seines Namenspaten bringt der Bachchor an der Mannheimer Christuskirche am Sonntag, 12. März, um 18 Uhr zu Gehör. Gesangssolistinnen und -solisten sind Annemarie Pfahler, Dorothee Bienert, Florian Sievers, Matthias Horn sowie Markus Lemke. Es musiziert das Ensemble Concerto Mannheim, die Leitung hat Marion Krall. Karten kosten 20 oder 25 Euro, ermäßigt zehn oder 15 Euro. Karten: https://pretix.eu

Komikerin Mirja Boes unterhält mit „Auf Wiedersehen! Hallo!“-Programm in Heidelberger Halle 02

Heidelberg. „Heute Hü und morgen auch!“, lautet die Maxime, wenn die Komikerin Mirja Boes am Sonntag, 12. März, 19.30 Uhr, mit ihrem neuen Programm die Heidelberger Halle 02 besucht. Und das ist „ist einfach saulustig, bis zum Anschlag bekloppt, zum Schreien schön und manchmal auch zum Heulen“, heißt es in eigener Sache auf der Homepage der Humoristin, die bei der Show musikalisch von den Honkey Donkeys begleitet wird. An der Abendkasse kostet der Eintritt 30 Euro, im Online-Shop 29,70 Euro (plus Gebühr). Mehr: www.halle02.de

„Ghost – Nachricht von Sam – Das Musical“ macht in Ludwigshafener Eberthalle Station

Ludwigshafen. Dafür lässt man doch gern die Töpferstunde sausen: „Ghost – Nachricht von Sam – Das Musical“ macht mit drei Vorstellungen in der Ludwigshafen Friedrich-Ebert-Halle Station: Am Sonntag, 12. März, 18 Uhr, sowie am Montag und Dienstag, 13. und 14. März, jeweils 19.30 Uhr, wird die legendäre Film-Liebesgeschichte dort musiktheatral auf die Bühne gebracht. Tickets für den Sonntag kosten zwischen 59,95 und 129,95 Euro (Mobile- und PDF-Ticket), für Montag und Dienstag zwischen 39,95 und 109,95 Euro. Ticket-Link: https://showslot.com

MONTAG

Musikalische Akademie des Nationaltheaters gibt Konzert in Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Ihr 5. Akademiekonzert gibt die Musikalische Akademie des Nationaltheaters am Montag, und Dienstag, 14. und 15. März, jeweils um 20 Uhr im Mozartsaal des Mannheimer Rosengarten. Gespielt werden Werke von Beethoven, Mozarts und Schubert. Benjamin Reiners übernimmt kurzfristig die Leitung für Dirigent Marc Minkowski, der sich nach einem Sturz am Arm verletzt hat, teilt die Akademie mit. Mozart-Solist ist der Klarinettist Nicolas Baldeyrou. Karten kosten zwischen 15 und 51 Euro, mit „MorgenCard“ zwischen 15 und 44,90 Euro (Abholung an der Abendkasse oder Print@Home). Im Internet: https://musikalische-akademie.de

Hip-Hop-Star Luciano rappt in Mannheimer SAP Arena

Mannheim. 2022 wurde Rapper Luciano in Deutschland zum meistgestreamten Künstler auf Spotify, sein im selben Jahr veröffentlichtes sechstes Album „Majestic“ rückte bis auf Platz zwei der Charts vor: „Weitsichtig und detailverliebt, am Puls der Zeit und doch progressiv, liefert Luciano mit jedem der Songs seine ganz eigene Interpretation des Drill-Genres“, ist in der Ankündigung zum Konzert in der Mannheimer SAP Arena zu lesen, wo Luciano auf seiner „Majestic“-Tour am Montag, 13. März, 20 Uhr, Station macht. Karten waren bei eventim.de zuletzt noch in den Sitzplatz-Kategorien zwischen 54,75 und 72,75 Euro erhältlich (Selbstausdruck). Unter: www.eventim.de

Luciano, „Majestic“:

Martin Sasse Trio swingt in Mannheimer Jazzclub Ella & Louis

Mannheim. Einen Star des Swing-Saxofons kann das Martin Sasse Trio an seiner Seite begrüßen, wenn es am Montag, 13. März, 20 Uhr, im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis spielt: Scott Hamilton. Zusammen mit dem US-Amerikaner lassen Pianist Sasse, Bassist Jos Machtel und Schlagzeuger Joost van Schaik die Swing-Ära in neuem Licht aufleben. Karten gab es im Vorverkauf zuletzt nur noch in der Sitzplatz-Kategorie für 24 Euro. Mehr: www.ellalouis.de

Musik-Lesung zum Thema Geflüchtete in Mannheimer Capitol

Mannheim. Eine Text- und Gedankencollage zum Thema „Flüchtlingsdeal, Duldungsfiktion und Negativstaater - Wie wir geflüchtete Menschen verwalten“ präsentieren die Schauspielerinnen Bettina Franke und Monika-Margret Steger am Montag, 13. März, 19 Uhr, im Casablanca-Saal des Mannheimer Capitol. Die Lesung wird von Alexandra Lehmler am Saxofon begleitet. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter karten@capitol-mannheim.de oder Tel. 0621/3367333 erforderlich. Mehr: www.capitol-mannheim.de

DIENSTAG

Ballettkompanie Grupo Corpo zeigt Pederneiras-Choreografien am Ludwigshafener Theater im Pfalzbau

Ludwigshafen. Zwei im Abstand von 14 Jahren entstandene Choreographien von Rodrigo Pederneiras zeigt die brasilianische Tanz- und Ballettkompanie Grupo Corpo am Dienstag und Mittwoch, 14. und 15. März, jeweils 19.30 Uhr, im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau: „Breu“ und „Primavera“. Karten kosten zwischen 31 und 55 Euro, ermäßigt zwischen 16,50 und 28,50 Euro (www.theater-im-pfalzbau.de).

Grupo Corpo, „Breu“:

HDEoM7chkDk

Chansonabend mit Sängerin Angélique Kidjo und Pianist Alexandre Tharaud im Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus

Ludwigshafen. Eine Auswahl an Chansons von Josephine Baker bis Serge Gainsbourgh haben Sängerin Angélique Kidjo und Pianist Alexandre Tharaud für ihr erstes gemeinsames Projekt „Les mots d’amour“ zusammengestellt, das die beiden am Dienstag, 14. März, 20 Uhr, im Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus aufführen. Karten kosten zwischen 40 und 50 Euro (Print@Home oder Smartphone-Ticket). Mehr: www.basf.com

Band Seibolzing konzertiert bei IG-Jazz-Abend in Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus

Mannheim. Für „instrumentales Storytelling, multinationales Flair und Ausgewogenheit zwischen Anspruch und Leichtigkeit“ stehe die Formation Seibolzing, teilt die Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus mit, wo die Band um Saxofonist Niko Seibold am 14. März, 20 Uhr, auftritt. Das Konzert findet in der Reihe „Jazz am Dienstag“ der IG Jazz Rhein-Neckar statt. Karten gibt’s für 15 Euro, ermäßigt zehn Euro unter Tel. 0621/22488 oder info@klapsmuehl.eu. Im Spielplan: www.klapsmuehl.eu

MITTWOCH

Gastspiel von Comedian Olaf Schubert im Mannheimer Capitol ausverkauft

Mannheim. Schon ausverkauft ist das „Zeit für Rebellen“-Gastspiel, das Comedian Olaf Schubert & Freunden am Mittwoch, 15. März, im Mannheimer Capitol geben.

Jazzmusiker Silvan Strauss kommt mit Band in Alte Feuerwache Mannheim

Mannheim. Silvan Strauss „gilt als einer der herausragenden neuen europäischen Jazzschlagzeuger, der sich mühelos zwischen Jazz und seinen Spielarten bis hin zu urbaner zeitgenössischer Musik bewegen kann“, vermeldet die Alte Feuerwache Mannheim, in welcher der Musiker am Mittwoch, 15. März, 20 Uhr, mit seinem Silvan Strauss Ensemble auftritt. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 18 Euro, im Webshop gibt’s Karten für 16,40 Euro (plus Gebühr). Mehr: https://altefeuerwache.com

Theatergruppe Drama light lädt zu „Impro-Show“ in Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus

Mannheim. Zu ihrer „Impro-Show“ lädt die Improvisationstheatergruppe Drama light am Mittwoch, 15. März, 20 Uhr, in die Mannheimer Klapmühl' am Rathaus ein. Dabei gilt wie immer: „Alles ist möglich, nichts vorhersehbar.“ Tickets kosten 13 Euro, ermäßigt acht Euro unter Tel. 0621/22488. Online sind Karten (Selbstausdruck) für 16,40 bzw. 10,90 Euro erhältlich.