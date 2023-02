Rhein-Neckar Löwen bekommen gerade noch die Kurve

Joel Birlehm entschärfte den letzten Ball, dann gab es kein Halten mehr auf der Löwen-Bank. In einem dramatischen Landes-Derby setzten sich die Rhein-Neckar Löwen am Samstagabend mit 27:25 (13:14) bei Frisch Auf Göppingen durch und bleiben in der Spitzengruppe der Handball-Bundesliga. Dabei sahen die Mannheimer im zweiten Durchgang schon wie der Verlierer aus, konnten vor 5600 Zuschauern den

...