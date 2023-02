Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Endspurt auf dem Mannheimer Buga-Gelände: Genau 50 Tage vor Beginn der Mannheimer Bundesgartenschau zeigt ein Rundgang über das Spinelli-Gelände den Stand der Bauarbeiten

Betrüger zocken auch in Mannheim Singles beim Online-Dating ab: UN-Soldat oder attraktive Krankenschwester: Mit diesen Maschen gaukeln Heiratsschwindler Singles online wahre Liebe vor. Eine Kriminaloberkommissarin erklärt, wie viele Singles in Mannheim darauf reinfallen und warum

Frauen werden bei Spitzenjobs benachteiligt: Dass Frauen bei der Besetzung von Führungspositionen in der Wirtschaft oft leer ausgehen, ist kein Geheimnis. Eine Studie des Mannheimer ZEW hat jetzt die Gründe dafür erforscht

Unsere Veranstaltungstipps der Woche: Das Mannheimer Literaturfestival startet mit einem Ukraine-Abend, ESC-Teilnehmer aus dem kriegsgebeutelten Land spielen im Capitol, ansonsten reicht das Angebot von Liedermacher-Rock über Musical und Schauspiel bis Musiktheater

Ukrainerin Yaroslava Yurchenko erzählt ihre Geschichte im Podcast "Migrationsstadt Mannheim": Vor einem Jahr ändert sich das Leben von Yaroslava Yurchenko und ihren beiden Töchtern schlagartig. Sie fliehen nach Mannheim. Sie ist froh hier zu sein, aber fühlt sich immer noch wie ein Gast - auf unbestimmte Zeit

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date