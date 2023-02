Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Geothermie: Woher kommen Risse in den Wänden von Mannheimer Häusern?: Seismische Messungen mit sogenannten Vibro-Trucks ermöglichen einen Blick in den Untergrund – und rütteln Häuser in Mannheim durch

Diesen nachhaltigen Kraftstoff tanken Lkw und Schiffe im Hafen auf der Rheinau Im Rheinauhafen gibt es eine Tankstelle für Lkw und Schiffe, die nachhaltigen Kraftstoff tanken. Woraus die Tankfüllung hergestellt wird und warum es für den Umgang besondere Sicherheitsvorkehrungen braucht

Die begehrten Schätze des Sine-Saloum: Fisch essen die Deutschen am liebsten aus Konserven oder Tiefkühlpackungen. Frische Ware macht da einen eher kleinen Anteil aus am Fischverbrauch hierzulande. Das ist in Senegal unvorstellbar, wo Fisch als Hauptnahrungsmittel reich vor Ort lebt – und weitere Interessen weckt

Mannheimer ZI bietet Hilfe für Geflüchtete an: Tausende Menschen sind in den vergangenen Monaten aus der Ukraine auch nach Mannheim geflüchtet. Zwar habe die Nachfrage in der Geflüchtetenambulanz des ZI zugenommen - die Fachärzte sehen aber noch großen Bedarf

Rückkehr nach Oberhausen- Waldhof-Held Alfred Schön glaubt an Aufstieg: Der SV Waldhof kehrt beim Drittliga-Spiel gegen Dortmund II in Oberhausen an einen geschichtsträchtigen Ort zurück. Die damaligen Spieler Alfred Schön und Ulf Quaisser einnern sich an die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft 1980

Literarisches Buga-Programm: „Ohne Sprache können wir die Natur nicht schützen“: Prominente Autoren und originelle Mitmachaktionen: Bürgermeister Dirk Grunert und Stadtbibliotheks-Leiter Yilmaz Holtz-Ersahin stellen das literarische Rahmenprogramm für die Buga 23 vor

