Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

SWR bezieht neuen Standort in Mannheim später: Eigentlich wollte der Sender seine Studios am Neckarufer im April beziehen. Doch noch ist an der Schafweide nur der Rohbau zu sehen. Das hat auch Folgen für die weitere Umgestaltung des Areals

Stadt Mannheim und freie Träger ringen um Kita-Neubauprojeke: Vor dem Hintergrund fehlender Plätze schmerzt jeder Baustopp und erfreut jeder Erfolg. Dabei gibt es noch ein ganz anderes Problem

Mehr Pools und Rutschen - das sind die Pläne der Sinsheimer Badewelt: Die Thermen & Badewelt Sinsheim hat die Bauanträge für eine Erweiterung ihres Palmenparadieses abgegeben. Was geplant ist und wann die Bauarbeiten beginnen sollen

Nach massiver Kritik - Ludwigshafens OB Steinruck auf Versöhnungskurs: Heftigen Vorwürfen sah sich Jutta Steinruck ausgesetzt, die CDU zweifelte ihre Amtstauglichkeit an. Zu Beginn der Haushaltsberatungen ergriff die Rathauschefin deshalb nochmal das Wort

Frohsinn und scharfe Kritik der Närrinen in Feudenheim Bei der Frauenfasnacht im Mannheimer Stadtteil Feudenheim spielten Männer eine untergeordnete Rolle. Kritik gibt es für Buga und Kommunalpolitik

Was können E-Fuels wirklich?: Für die einen sind synthetische Kraftstoffe ein Hoffnungsträger, die anderen lehnen sie als zu energieintensive Technologie ab

