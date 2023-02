Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Feuer im Jungbusch sorgt für Ausnahmezustand in Mannheim: Ein schwieriger Einsatz für die Mannheimer Feuerwehr, ein instabiles Gebäude und 150 Menschen, die ihre Wohnungen verlassen müssen - was unsere Reporter vor Ort erlebt haben





Ein schwieriger Einsatz für die Mannheimer Feuerwehr, ein instabiles Gebäude und 150 Menschen, die ihre Wohnungen verlassen müssen - was unsere Reporter vor Ort erlebt haben Lebensstil und Früherkennung - was im Kampf gegen Krebs wirklich hilft: Bis zu 75 Prozent aller Krebserkrankungen könnten verhindert werden. Experten und Expertinnen vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg wie das gehen kann

Jeder zehnte Parkplatz fällt weg: In den Mannheimer Stadtteilen wird das Gehwegparken neu geordnet - so auch in den Quadraten. Vor allem schwächere Verkehrsteilnehmer sollen geschützt werden

„Müssen Mannheims Identität gerecht werden“: Seine Nominierung war eine Überraschung: Raymond Fojkar ist Grünen-Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl. Er spricht über den Findungsprozess, wie er mit sozialen Medien umgehen möchte - und seine Ziele für Mannheim

Queer-Aktivist Schirdewahn„Habe so große Rede noch nie gehalten“: Der Queer-Aktivist Klaus Schirdewahn aus Mannheim trat bei der Gedenkstunde im Deutschen Bundestag für die Opfer des Nationalsozialismus ans Mikrofon. Erstmals wurde auch der Opfer sexueller Minderheiten gedacht

Rhein-Neckar-Löwen fahren mit einem Weltmeister: Am Sonntag feierte Niclas Kirkeløkke noch mit Dänemark den WM-Titel, am Samstag muss der Linkshänder mit den Rhein-Neckar Löwen zum Pokalviertelfinale nach Hannover. Viel geschlafen hat der Linkshänder seitdem nicht

Podcast "Mensch Mannheim": Schulen und Unternehmen können enger zusammenarbeiten, damit Kinder etwa in technischen Fächern gefördert werden. Wissensfabrik-Chef Haase erklärt im Podcast "Mensch Mannheim", was auch Lehrer davon haben

