Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Brand in der Mannheimer Kauffmannmühle: Gebäude wird abgerissen - die Lage im Liveblog: Nach dem Brand an der Mannheimer Kauffmannmühle gibt es im Jungbusch erhebliche Beeinträchtigungen. Feuerwehr und Spezialfirmen arbeiten mit Hochdruck an dem einsturzgefährdeten Gebäude





Schon elf vorzeitige Abschiede aus dem Mannheimer Gemeinderat: Historischer Rekord! Von 48 Mitgliedern des Mannheimer Gemeinderats ist seit der letzten Kommunalwahl schon fast jedes vierte wieder ausgeschieden - so viele wie noch nie. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich

Vorzeitige Abgänge aus Mannheimer Gemeinderat kein Drama: Steffen Mack sieht ganz unterschiedliche Ursachen für die ungewöhnlich vielen vorzeitigen Wechsel im Mannheimer Gemeinderat, auch mögliche Konsequenzen lassen sich daraus ziehen

Warum der Mannheimer Naturkleidung-Pionier "Hautnah" schließt: Schluss nach 27 Jahren: Peter Meusel öffnet sein Geschäft "Hautnah" am Mannheimer Kaiserring bald zum letzten Mal. Warum der größte Anbieter für ökologische und nachhaltige Kleidung in der Rhein-Neckar-Region schließt

Giffey kann in Berlin auf Wiederwahl hoffen: Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat keinen Amtsbonus, warum sie dennoch keine Angst vor der Abstimmung in Berlin haben muss, erklärt die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen

