Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fehlende Abfallkalender: Eigentlich hatte die Stadt angekündigt, alle Haushalte hätten bis Weihnachten ihre neuen Abfallkalender. Doch das hat bei einigen nicht funktioniert

Baby in Ludwigshafen misshandelt? - Angeklagte Eltern wollen Kontakt zu Sohn: Einem Ex-Paar aus Ludwigshafen wird vorgeworfen, ihren wenige Wochen alten Sohn schwer misshandelt zu haben. Dennoch wollen Vater und Mutter Kontakt zu dem Kind aufbauen. Haben sie Erfolgsaussichten?

EU-Modellstadt Mannheim will Klimavertrag bald einreichen: Im vergangenen Frühjahr ist Mannheim von der EU als Modellstadt beim Klimaschutz ausgewählt worden. Nun zeichnet sich der nächste große Schritt ab

Neue Mehrweg-Regel: Wer Speisen und Getränke zum Mitnehmen verkauft, muss seit Jahresbeginn als Option eine Mehrweg-Verpackung anbieten - zumindest in der Theorie. In der Praxis läuft die Einführung schleppend, auch in der Region

Waldhof-Trainer Neidhart: „Bin der Richtige am richtigen Ort“: Im Waldhof-Podcast "Buwe Gebabbel" zieht der SVW-Coach eine ebenso selbstkritische wie selbstbewusste Zwischenbilanz. Auch bei den Strukturen des Clubs sieht der 54-Jährige noch Luft nach oben

Nach extremen Urteilen: Löwe Knorr spricht exklusiv über die Handball-WM: Juri Knorr wurde erst zum Retter des deutschen Handballs auserkoren und dann plötzlich scharf kritisiert. Nun ist er wieder ein WM-Hoffnungsträger. Im Interview verrät der 22-Jährige, was er von diesen Urteilen hält