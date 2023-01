Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Lernen, weil man will - Tumo-Zentrum in Mannheim setzt auf digitale Bildung: Tumo - so nennt sich ein innovatives Konzept zur digitalen Bildung aus Armenien, bei dem Kinder freiwillig außerhalb der Schule lernen. Das zweite deutsche Tumo-Zentrum entsteht in Mannheim. Das ist der aktuelle Stand.

„Breidenbach Studios“ in Heidelberg sind bald Geschichte: Konzerte, Ausstellungen, Ateliers und Büros: In den Heidelberg "Breidenbach Studios" machen viele Kreative ihre ersten Schritte ins Business. Nun ist die Zwischennutzung beendet.

Rhein-Neckar-Löwen-Spieler bei der WM - Lohn für Leistung: Gleich acht Spieler der Rhein-Neckar Löwen reisen zur Handball-WM in Polen. Einer bangt um seine Teilnahme. Nur ein kleiner Kader wird in der Heimat trainieren - aber zwei Verletzte sollen wieder dabei sein

Sieben tolle Ideen für mehr Spaß an gesundem Essen: Sich gesünder ernähren - das ist «in» und fällt vielen doch so schwer. Wichtig ist, dass Sie Freude an gutem Essen entwickeln. Wir haben Tipps, wie das gelingt

Blech und Plüsch im Freinsheimer Spielzeugmuseum - ein Blick in Uromas Kinderzimmer: Das Museum erinnert an die Nürnberger Firma Bing, einst größte Spielzeugfabrik der Welt und dann Opfer der Weltpolitik. Ein Besuch dort eröffnet einen sehr liebevoll-nostalgischen Blick in Uromas Kinderzimmer.

Wie wird sich die Welt neu ordnen, Herr Hiller von Gaertringen? Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs beruhte die Weltordnung auf einer starken Stellung der USA und ihrer Verbündeten. Doch viele Schwellenländer holen auf - und wollen die Übermacht des Westens nicht mehr akzeptieren. Ein Gastbeitrag.

Wenn der Nachbar sich weigert, die Zeder zu stutzen - kuriose Fälle vor dem Landgericht Heidelberg: Katzenfüttern, Wärmepumpe und eine Zeder. Streit unter Nachbarn gerät immer wieder auch vor Gericht. Das zeigt der Blick in ausgewählte Urteile des Heidelberger Landgerichts.

Butter oder Margarine? Das Duell der Streichfette: Sie sollen auf dem Brot für eine gute Grundlage sorgen und unserer Gesundheit natürlich nicht schaden. Wer streicht im Duell mehr Pluspunkte ein?