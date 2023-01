Mannheimer Morgen Plus-Artikel Gastronomie Neue Mehrweg-Regel: Warum der Einweg-Müll trotzdem bleibt

Wer Speisen und Getränke zum Mitnehmen verkauft, muss seit Jahresbeginn als Option eine Mehrweg-Verpackung anbieten - zumindest in der Theorie. In der Praxis läuft die Einführung schleppend, auch in der Region