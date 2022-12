Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Uber in Mannheim - Das sagen Taxibranche und Fahrtenvermittler: Seit gut sechs Wochen bietet der Fahrdienstanbieter Uber seine Dienste auch in Mannheim an. Wie das Unternehmen den Start bewertet und was Taxiunternehmen vom Konkurrenten halten

Autofreie Buga-Wochenenden in der Mannheimer Innenstadt abgelehnt: Nahezu alle anderen Fraktion stimmen gegen den Vorschlag der Grünen, den Verkehr an vier Buga-Wochenenden aus der City zu verbannen. Die Kritik an dem Antrag ist teilweise scharf.

Dringend Stammzellspender für Sebastian (6) aus Mannheim gesucht: Beim kleinen Sebastian aus Mannheim ist die Leukämie zurück. Eine Typisierungsaktion findet am Samstag von 10 bis 17 Uhr im Vogelstangcenter statt. Auch "Fußballfans gegen Krebs" beteiligt sich an der Aktion.

Einsatz am Marktplatz: Stehen beschuldigte Mannheimer Polizisten bald vor Gericht? Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat Anklage gegen zwei Polizisten erhoben - und will am heutigen Freitag weitere Details bekanntgeben.

Polizei kündigt starke Präsenz bei Bestattung des Mannheimer Neonazis Christian Hehl an: Am Samstag findet die Bestattung des Mannheimer Neonazis im Friedwald in Dudenhofen statt. Erwartet die Region dabei ein Großaufmarsch der rechten Szene inklusive Gegenkundgebung? Die Polizei ist vorbereitet.