Dringend Stammzellspender für Sebastian (6) aus Mannheim gesucht

„Es gibt Kraft und Hoffnung, dass die Menschen sich für uns einsetzen“, sagt Monika Malcherek. Sie atmet tief ein. Ihre Stimme zittert. „Weil das uns zeigt, dass wir nicht allein sind“, sagt sie und ihre Stimme bricht komplett. Als die Mutter des sechsjährigen Sebastian am Telefon spricht, ist sie gerade mit ihm im Krankenhaus.

Eigentlich galt ihr Sohn als geheilt. Doch nun wurde das zweite Mal Leukämie diagnostiziert. Malcherek bemüht sich um Fassung, spricht jetzt ganz schnell. „Als wir dann das zweite Mal wussten, dass der Krebs zurück ist, war klar, er braucht sofort eine Stammzellspende. Ohne geht es nicht“, sagt sie. „Beim letzten Mal hatte er das nicht gebraucht.“

Fast nicht mehr erwacht

Vor einigen Tagen kam Sebastian dann noch mit einem schweren Infekt ins Krankenhaus. Zudem musste er sofort operiert werden. „Jetzt gerade hat schon die Chemo begonnen“, schildert Malcherek. Es wird klar, wie ernst die Lage ist. „Er ist fast nicht mehr aufgewacht nach der OP, er ist einfach lange, lange Stunden nicht erwacht“, schildert sie. „Dann kam er auf die Intensivstation.“ Die Ärzte seien alarmiert, besorgt gewesen, „das hatten sie noch nicht gesehen“, sagt sie.

Ein kleines Stück Normalität

Wie geht es Sebastian jetzt? Er habe sich etwas erholt, sagt Mama Malcherek. „Aktuell ist er fröhlich. Aber das ändert sich nach der Chemo, das kennen wir“, sagt sie. Zum Nikolaustag konnte Sebastian aber in dieser Woche ein kleines Geschenk entgegennehmen, so ein Stück Normalität erleben, erzählt die Mannheimerin.

Typisierungsaktion am 10.12. im Vogelstangcenter Am Samstag, 10. Dezember, gibt es von 10 bis 17 Uhr eine Typisierungsaktion für Sebastian beim SSV-Wintermarkt im 1. OG des Vogelstangcenters, bei der man sich bei der DKMS als Stammzellspender registrieren kann.

Registrierung auch unter www.dkms.de/registrieren

Zudem wird am 22.Januar 2023 ein Benefizspiel auf dem SSV Vogelstang-Fußballplatz stattfinden. Aktuelle und ehemalige Spieler von verschiedenen Mannheimer Vereinen, spielen als „Sebi’s Team“ gegen den VfR Mannheim . see

Als sie Sebastian sagt, dass auch die Zeitung berichten wird, habe er, auch wenn er das mit der Typisierung in seinem Alter noch nicht so ganz verstehe, gleich gesagt: „Ich bin berühmt!“, erzählt Malcherek und muss kurz lachen.

1. Priorität: „Typisieren lassen“

Für Sebastian steht am Samstag (10. Dezember) von 10 bis 17 Uhr eine große Typisierungsaktion beim Wintermarkt des SSV Vogelstang an. Bei Glühwein, Würsten, Punsch und Waffeln kann man sich dort bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren, um als potenzieller Stammzellspender für Sebastian (und andere) in Frage zu kommen. Die ganze Aktion auf die Beine gestellt hat ein breites Netzwerk aus Mannheimerinnen und Mannheimern. Mit dabei ist Alexander Johe von „Fußballfans gegen Krebs“. Der Torwarttrainer im Nachwuchsleistungszentrum des VfR Mannheim hat vor einiger Zeit die Aktion hier gestartet. Was ihn antreibt? „Die Kinder“, sagt Johe sofort. Viele Typisierungsaktionen hat er schon mitbetreut. „Es ist einfach so, dass für mich, seit ich selbst Vater bin, ganz andere Sachen wichtig sind“, erzählt er. „Wir wollen einen Spender finden, alles andere ist unwichtig. Wir sind eine Großstadt hier in Mannheim, mehr als 300 000 Menschen leben hier“, betont er, dass man das schaffen könne.

Der Star-Wars-Kostümclub „German Garrison“ unterstützt „Sebi’s Team“. © privat

Alle helfen irgendwie mit

„Allen Helferinnen und Helfern danken“, will Johe zudem. Die haben „in Windeseile alles mit auf die Beine gestellt“. Die Pädagoginnen von der Vogelstangschule etwa, Tanja Stephan und Daniela Jacobi, und ihre Tochter Nathalie Jacobi. In der Schule gab es zum Beispiel eine Plätzchenback-Aktion zugunsten von Sebastian. Auch der „German Garrison“-Star-Wars-Kostümclub warf sich in Schale und unterstütze so „Sebi’s Team“. Und auch Marko Hellriegel, der Vorstand des SSV Vogelstang, und der Verein waren sofort dabei - und viele andere, so Johe.

Emotionales Auf und Ab

An dem Tag, an dem Johe Sebastians Familie auf der Vogelstang besuchte, erfuhr er auch, dass die DKMS einen Spender für Nick aus Nordrhein-Westfalen gefunden hat. Auch an dieser Aktion war Johe beteiligt. „Es war so ein gemischter Tag, was die Gefühle angeht, so ein Auf und Ab. Ich habe wirklich Gänsehaut gerade, während ich das erzähle“, sagt Johe im Gespräch mit dem „MM“. „Es ist auch unsere Aufgabe aufzuklären, wie jetzt bei der Aktion am Vogelstangcenter, über die Registrierung und das Stammzellenspendersein an sich. Am Samstag ist zudem das DRK vor Ort“, so Johe. „Manchmal gibt es doch noch Unsicherheiten oder Vorbehalte, da wollen wir da sein und erklären, wie alles funktioniert“, erklärt Johe.

„Es wird für so viele gut sein“

Auch Sebastians Mutter sagt: „Ich möchte einfach nur die Leute bitten, dass sie sich registrieren . Es wird für so viele gut sein.“ Denn „keine Familie soll das erleben“, sagt Malcherek, und ihre Stimme überschlägt sich erneut. Sie berichtet über die aktuelle Situation in der Familie. Sebastians Bruder Dominik, der etwas älter ist, hatte sich nach Sebastians Einlieferung in Krankenhaus Vorwürfe gemacht, erzählt sie. Er sagte, er sei schuld, „dass der Sebi im Krankenhaus ist“. Weil er erkältet zu nah an ihm dran gewesen sei. „Da habe ich gesagt, nein, das bist du nicht“, so Malcherek. Sie erzählt auch darüber, dass Sebastian nun natürlich wieder im Fokus stehe, aber man dem Bruder auch Aufmerksamkeit geben will - er sei hier Gottseidank auch „sehr, sehr gut“ durch Pädagogen und an der Schule betreut worden. Mit Blick auf das nahende Weihnachtsfest sagt Malcherek: „Wir hoffen, dass wir auch wenigstens über die Feiertage einmal zu Hause sein können.“ Denn das habe Sebastian immer gut getan.

