Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Die Mannheimer Weihnachtsmärkte sind eröffnet: Erstmals seit drei Jahren können die Weihnachtsmärkte in Mannheim wieder in gewohnter Form - und ohne Corona-Einschränkungen - stattfinden. Selbst für die Beleuchtung wurde eine energieeffiziente Lösung gefunden



Warum Geflüchtete auf Columbus ihre Miete nicht an die Stadt Mannheim zahlen müssen: Geflüchtete können auf Columbus Betten in GBG-Wohnungen mieten - für 469 Euro. Das Geld fließt größtenteils aber an einen Drittanbieter. Stadträte kritisieren Vorgehen der Verwaltung.

Heidelberger kennt Banksy ziemlich gut: Wer ist der britische Künstler, der unter dem Pseudonym Banksy die Welt mit Streetart fasziniert? Den Kunsthistoriker Ulrich Blanché interessiert mehr, was die Bilder aussagen sollen - und dazu kann er viel sagen

Neue Ausstellung am ALTER: Wie ein Mannheimer "Fake News" seziert: Der Mannheimer Norman Schäfer hatte das Abdriften von Freunden in rechtspopulistisches Gedankengut satt. Also wurde er aktiv. Das Ergebnis kann man jetzt am ALTER in Mannheim sehen - und sogar gratis ausleihen

AfD-naher "Demokratie- und Kulturverein" in Schriesheim beschäftigt Innenminister: Der Vorsitzende ist der örtliche AfD-Stadtrat Thomas Kröber, im Mitteilungsblatt "Schriesheimer Bote" werden auch Verschwörungserzählungen verbreitet. Vom Verfassungsschutz beobachtet wird der Verein derzeit jedoch nicht

Autoknacker im Rhein-Neckar-Kreis haben wieder BMWs im Visier: Zuletzt herrschte Ruhe an dieser Diebstahl-Front. Doch haben es Diebesbanden erneut auf Navis und Lenkräder der Marke BMW abgesehen. Im Rhein-Neckar-Kreis sind die Zahlen nach oben geschossen

Speyerer Flugplatz blickt optimistisch in die Zukunft: Die Betreiber des Flugplatzes in der Pfalz profitieren von der Lufthansa-Strategie und der Schwäche der Bahn. Und sie erklären wie 2022 nach dem Minus im Vorjahr läuft