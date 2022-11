Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Video-Umfrage in der Innenstadt - wie stehen die Mannheimer zur WM in Katar? Ab Sonntag rollt in Katar der Ball, die Fußball-WM 2022 beginnt. Doch Vorfreude kommt in Deutschland kaum auf. Wir haben uns in der Mannheimer Innenstadt umgehört und wollten wissen, wie die Mannheimer zur WM stehen

Fahrgäste tragen weniger Maske - gibt es genügend Kontrollen in Mannheim?: Volle Straßenbahnen und Busse. Reduziertes Fahrangebot. Da kann es schon mal ziemlich eng werden. Wenn dann noch nicht alle Fahrgäste eine Maske tragen, ist Ärger vorprogrammiert

Verkehrsverbände in der Pflicht: Maskenkontrollen müssen besser werden - ein Kommentar: Stichprobenartige Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht reichen nicht aus, kommentiert Vanessa Schmidt. Doch um das auszuweiten, braucht es Personal. Und das fehlt gerade

Fledermäuse in Mannheim auf Kuschelkurs: Was beim Artenschutz zu beachten ist: Fledermäuse können ohne frostfreies Winterquartier nicht überleben. Jetzt sind sie wieder auf der Suche nach einem Unterschlupf. Experten klären auf

Neubau der Hochstraße Süd in Ludwigshafen soll Mitte 2023 starten: Zum Neubau der Hochstraße Süd als Ersatz für die abgerissene Pilzhochstraße stehen in den kommenden Wochen wichtige Entscheidungen an. Im Vorfeld hat die Stadt Ludwigshafen nochmals den Zeitplan skizziert

Schmucklabel Purelei eröffnet Shop in der Schwetzingerstadt: Die lange Warteschlange vor der Eingangsbereich spricht für sich. Purelei-Geschäftsführerin Alisa Jahnke erfüllt sich mit dem Pop-up-Store in Mannheim einen Traum - und hat in der Schwetzingerstadt noch mehr geplant