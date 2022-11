Die Erstanlaufstelle für Geflüchtete im Thomashaus ist Geschichte. Ukrainerinnen und Ukrainer werden nun weiterhin privat oder in Hotels untergebracht, können bald im Wichernhaus in Neckarau übernachten - oder Wohnungen in den Columbus-Kasernen auf Franklin beziehen. In den sieben Häusern hatten zuletzt Auszubildende gelebt.

Jetzt hat die GBG die städtischen Wohnungen instandgesetzt.

...