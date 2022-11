Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Ukraine-Demo in Mannheims Innenstadt: Solidarität mit der Ukraine : In der Mannheimer Innenstadt haben 400 Menschen friedlich gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Auch OB-Kurz war vor Ort

Nachlass der Fußball-Legende Horst Eckel in Mannheim versteigert: Erinnerungsstücke für Fußballbegeisterte: In Mannheim kam der Nachlass der "Wunder von Bern"-Legende Horst Eckel unter den Hammer

Die schönsten Vorweihnachts-Events in den Mannheimer Stadtteilen: Es weihnachtet sehr: In den Mannheimer Stadtteilen organisieren Ehrenamtliche Adventsbazare, Weihnachtsmärkte und Christbaumaufstellungen. Die schönsten Events im Überblick

Auerochsenfamilie im Dossenwald bekommt Zuwachs: Nachwuchs im Stadtwald-Tiergehege auf der Rheinau: Vor wenigen Wochen ist dort ein Kälbchen geboren worden. Doch der Revierförster will die Herde noch um weitere Tiere vergrößern