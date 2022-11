Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwochmorgen in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Welche Risiken eine Cannabis-Legalisierung mit sich bringt: Der Besitz von Cannabis soll künftig straffrei sein. Die Mannheimer Sozialarbeiterin Kirstin Klemp und Sozialpädagogin Sabine Fingberg aus Pforzheim begrüßen eine Legalisierung, sehen aber Gefahren für junge Menschen

Warum eine neue Rettungswache in Mannheim das Gericht beschäftigt: Ein Rettungswagen mehr, eine Rettungswache neu im Casterfeld - das hält ein Gutachter für nötig. Weil die Krankenkassen das aber nicht umsetzen wollen, beschäftigt das Thema nun die Justiz





Diesen Mannheimer würde Comedian Matze Knop mit zur WM nehmen: Der Komiker erklärt im Interview, warum ihm trotz der Diskussionen um die Weltmeisterschaft in Katar nicht der Spaß an Fußballparodien vergeht und warum ihm Bundestrainer Hansi Flick keine Vorlagen liefert

Halbjahres-Zeugnisse - Wer sind die Gewinner und Verlierer beim SV Waldhof?: Nach dem letzten Liga-Spiel in 2022 beim VfB Oldenburg verteilen wir die Halbjahres-Zeugnisse beim SV Waldhof. Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer beim Mannheimer Drittligisten in einer bisher wechselhaften Saison?

Podcast Buwe Gebabbel zieht eine Waldhof-Zwischenbilanz: Das Fußball-Jahr 2022 ist für den SV Waldhof vorbei - der Mannheimer Drittligist beendete eine insgesamt enttäuschende Halbserie als Tabellenachter. Das „Buwe Gebabbel“ zieht ein kritisches Zwischenfazit - ohne dabei in Weltuntergangsstimmung zu verfallen

So geht Roche Es ist ein doppeltes Jubiläum, das der Schweizer Pharmakonzern dieses Jahr in Mannheim feiert. Und am größten Standort in Deutschland wird kräftig investiert. Doch auch die Folgen des Ukraine-Kriegs holen Roche ein

Im Mannheimer Cinemaxx lässt Fatih Akin tief blicken: RMit ungewohnter Präsenz von Sicherheitskräften, aber friedlich verlief die Präsentation des Films "Rheingold" im ausverkauften Multiplex-Saal. Regisseur Akin dachte laut über die Qualität seines Films nach, der Gangsta-Rapper Xatar gab nur auf der Bühne Gas

Demo gegen die AfD vor dem Speyerer Dom: Gegen das Treffen von prominenten AfD-Mitgliedern vor dem Weltkulturerbe in Speyer rührt sich Protest. Behörden erwarten insgesamt mehrere hundert Menschen