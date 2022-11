Torhüter

Morten Behrens: Von seinen fußballerischen Qualitäten, gerade in der Spieleröffnung, ist Behrens eine klare Verstärkung. Das ändert aber nichts daran, dass der ehemalige Magdeburger bereits 29 Tore geschluckt hat – und auch wenn ihm keine riesigen Patzer anzulasten sind, mangelte es Behrens in den komplizierteren Partien oft an der notwendigen Ausstrahlung.

...