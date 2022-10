Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Nachfolger für Galeria Kaufhof - neuer Mieter für N7 steht fest: Bewegung in der Mannheimer Innenstadt. Der Teilabriss des Kaufhauses in N 7 läuft noch, nun ist auch der erste Handelsmieter bekannt. Mit einer Fläche von 2200 Quadratmeter wird er die größte Ladeneinheit belegen

Wegen Buga-Parkkonzept - Feudenheimer Ärzte schließen Praxis: Die Kritik an der Stadt ist groß. In Mannheim-Feudenheim geht ein Zahnärzte-Paar vorzeitig in Rente - weil das Parkkonzept während der Bundesgartenschau ihre Praxis isoliert. Weitere Gewerbetreibende könnten folgen

Wie es mit der Sanierung des Mannheimer Rheindamms weitergeht: Die Stadt Mannheim hat die förmliche Offenlage der Sanierungspläne für den Rheindamm bekannt gemacht. Wir haben zusammengefasst, was das für den Erhalt der Bäume am Damm bedeutet und welcher Schritt als nächstes folgt.

Tafeln erinnern an die einstige Pracht des Mannheimer Schlossgartens: Der Mannheimer Schlossgarten ist längst Geschichte. Am Rheinufer und auf der Mensawiese stehen nun Info-Tafeln, die an ihn erinnern. Bei der Buga soll er noch einmal zum Leben erweckt werden.

Wird eine Bad Dürkheimerin die erste Miss Germany mit Doktortitel? Lilli Leirich will den begehrten Titel holen. Als Gründerin und Feministin räumt sie mit Klischees auf und sagt, wofür sie die 25.000 Euro Siegprämie verwenden würde.

Mannheimer Personalexperte: "Die 42-Stunden-Woche machen die Leute nicht mit": Müssen wir alle mehr und länger arbeiten? Markus Auer, Finanzvorstand beim Mannheimer Personalvermittler Hays, bezweifelt das. Um den Fachkräftemangel aufzufangen, braucht es andere Lösungen, glaubt der Experte.

Staatsbürgerschaftsfeier in Schriesheim Mit einem Empfang hat die Stadt Schriesheim Bürgerinnen und Bürger begrüßt, die in den letzten drei Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft erworben hatten. Ein AfD-Stadtrat blieb der Veranstaltung fern.

Weshalb der Ludwigshafener Galerist Werner Lauth sagt: „Unser Markt ist stabil“: Im Interview spricht der Ludwigshafener Galerist Werner Lauth über die Szene, die Kunst in der Region, die lange Durststrecke während Corona und warum er nicht Mitglied im Galerienverband ist.

