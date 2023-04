Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Stadt Mannheim will Attraktivität des Erzieherberufs erhöhen: Der Fachkräftemangel in Kitas und Krippen ist hoch. Im Schnitt kommt auf eine Einrichtung eine unbesetzte Stelle. Dabei sei der Beruf sehr attraktiv, meint Bürgermeister Dirk Grunert. So will er gegensteuern.

Warum der Einzelhandel in Ludwigshafen seit Jahren auf Talfahrt ist: Rathaus-Center, Walzmühle, Tortenschachtel - In den vergangenen Jahren sind in Ludwigshafen viele Handelsflächen verlorengegangen. Eine aktuelle Untersuchung zeigt die Probleme - eines davon ist Mannheim.

Fertig bis zur Buga? So sieht es im Sportpark Feudenheim aus: Was bis zum Start der Bundesgartenschau am 14. April wohl schon steht und was noch nicht, ist in Mannheim spannendes Thema. Beim Sportpark Feudenheim geht es indes nur doch darum, ob die 1. Bauphase fertig wird.

2:1 in Ingolstadt - Adler schlagen eiskalt zurück: Der Mannheimer Eishockey-Bundesligist geht durch einen knappen 2:1-Erfolg beim ERC Ingolstadt in der Play-off-Halbfinalserie wieder in Führung

Das lange Ende der Atom-Ära in Deutschland: Die letzten Kernkraftwerke in Deutschland sollen Mitte April vom Netz gehen. Bis sie komplett verschwunden sind, werden noch Jahrzehnte vergehen. Ein Überblick über die deutsche Geschichte der Kernenergie.

Ausbildung mit VR-Brille in der Mannheimer Handwerkskammer: Angehende Lackierer trainieren am Beginn ihrer Ausbildung in der virtuellen Welt. Die Bildungsakademie der Mannheimer Handwerkskammer setzt auf moderne VR-Technologie. Ein Besuch.

"Buwe-Gebabbel": Analyse zum SVW-Absturz: „Der Erdrutsch“ heißt die neueste Folge des Podcasts "Buwe Gebabbel". Thorsten Hof und Alexander Müller diskutieren über den Abwärtstrend und unterhalten sich um einen Waldhof-Spieler, der einen Porsche verlost.

Kritik an Mannheimer Unterkunft für Geflüchtete: Die Stadt Mannheim weist die Kritik an den Bettenpreisen in der Geflüchtetenunterkunft auf Columbus zurück. Der Aufwand für den Betreiber sei höher als bei üblichen Mietverhältnissen. Ein Besuch vor Ort.

