Ab in die Fahrerkabine beim Tag der offenen Tür der RNV

Rhein-Neckar. Einsteigen, bitte: Beim Tag der offenen Tür bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Samstag, 1. Oktober, in der Möhlstraße 27, bei dem zwischen 12 und 18 Uhr für die ganze Familie Informations- und Unterhaltungsaktionen geboten werden, können Besucherinnen und Besucher gleich auf zweierlei Art in die Fahrerkabine steigen. Unter fachkundiger Anleitung dürfen sie an diesem Tag zum einen eine echte Straßenbahn fahren und das beliebte Straßenbahndiplom erwerben, wie die RNV mitteilt. Zum anderen biete der Straßenbahn-Fahrsimulator „FahrSim“ als technische Alternative zum realen Fahrzeug Interessierten die Möglichkeit, eine virtuelle Runde durch das Verkehrsgebiet zu drehen. Auch angehende Fahrerinnen und Fahrer üben mit dem Fahrsimulator den Umgang im Straßenverkehr. Aufgrund begrenzter Plätze ist eine Anmeldung vor Ort erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Newsletter "Guten Morgen Mannheim!" - kostenlos registrieren

Auch die Suche nach einen zukünftigen Arbeitgeber könnte hier erfolgreich sein: „Die RNV ist immer auf der Suche nach qualifiziertem Personal, insbesondere im Fahrdienst“, so das Unternehmen. Wer also auf Jobsuche ist, bringt die Bewerbungsmappe am besten mit zum Tag der offenen Tür. Hier bietet sich neben Informationen über Karrierewege die Möglichkeit, direkt ein Erstgespräch zum Beispiel für offene Stellen als Busfahrer oder Straßenbahnfahrerin führen.

Um die Zukunft des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Metropolregion soll es an diesem Tag ebenfalls gehen. Unweit des RNV-Betriebshofs können Interessierte ein realitätsgetreues Modell der neuen Rhein-Neckar-Tram (RNT) erkunden, die künftig das Gesicht des Schienenverkehrs der RNV prägen wird. Erreichbar ist das RNT-Modell mit einem Shuttle, dafür ist die Anmeldung im Betriebshof erforderlich.

Historische Fahrzeuge hingegen gewähren einen Blick zurück in die Vergangenheit. Mit den beiden Eventbahnen Salonwagen und Sixty können sich Besucherinnen und Besucher auf eine Zeitreise in die 1920er oder 1960er Jahre begeben. Darüber hinaus bietet eine historische Ausstellung Einblicke in die Ursprünge des ÖPNV.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verkehr „Oldtimer“ auf der Linie 5 bremsen den Zugverkehr in der Region Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Rhein-Neckar-Tram Wie sich die neuen Straßenbahnen in der Region anfühlen Mehr erfahren Verkehr Panne im ÖPNV: Anzeigentafeln der RNV in Mannheim und Ludwigshafen fallen aus Mehr erfahren

Außerdem kündigt die RNV ein breites Gastronomieangebot sowie ein „buntes Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt“ an. So werde es beispielsweise Familienspiele geben, einen Mitmachzirkus, oder auch musikalische „Walking Acts“.

Für die Anreise zum Betriebshof pendeln historische Straßenbahnen kostenlos auf der Route Möhlstraße – Tattersall – Rosengarten – Abendakademie – Paradeplatz – Wasserturm – Tattersall – Möhlstraße.

Darüber hinaus ist der Betriebshof auch mit den regulären Bahnen und Bussen erreichbar: Mit der Buslinie 63 direkt zur Haltestelle Möhlstraße, mit der Stadtbahnlinie 1 bis zur Haltestelle Krappmühlstaße oder mit den Stadtbahnlinien 6/6A bis zur Haltestelle Planetarium.