Mannheimerin als neue Sisi in Netflix-Serie "Die Kaiserin"

Als es galt, die ikonische Rolle der Kaiserin Elisabeth von Österreich – im Volksmund gern „Sisi“ genannt – in einer großangelegten Netflix-Serie zu besetzen, fiel die Wahl auf die in Mannheim geborene Schauspielerin Devrim Lingnau. In „Die Kaiserin“ (Netflix-Start: 29. September) spielt die 24-Jährige, bekannt aus dem Kinofilm „Auerhaus“ und TV-Produktionen wie „Allmen und das Geheimnis der

...