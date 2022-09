Mannheimer Morgen Plus-Artikel "Roller"-Rapper im Gespräch Interview-Premiere: Apache 207 bricht sein Schweigen

In einem seiner ersten Interviews erklärt der Erfolgsrapper unter anderem, dass er die Stadtwappen Mannheims und Ludwigshafens als Tätowierungen auf den Waden trägt, warum er trotz harter Kindheit in der Gartenstadt so heimatverbunden ist und wie der Künstlername Apache 207 zustandekam.