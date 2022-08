Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Was der niedrige Wasserstand für Unternehmen aus Mannheim und Umgebung bedeutet: Der Wasserstand des Rheins ist angesichts der Hitzewelle und Trockenheit weiter gesunken und behindert die Schifffahrt. Der Containerdienstleister Contargo warnt vor schwerwiegenden Folgen für die regionale Wirtschaft.

Der Klimawandel ist da - die Zukunft düster: Der Rhein kann zu Fuß begangen werden, die Binnenschifffahrt kommt zu Erliegen. Wirtschaft und Gesellschaft sind auf die Folgen des Klimawandels dauerhaft nicht vorbereitet, schreibt Marco Pecht.

Top-Arbeitgeber - Warum es nicht reicht, wenn man den Chef beim Tischkickern duzen darf: Vier-Tage-Woche, Prämie, kostenlose Kantine - in Zeiten des Fachkräftemangels lassen sich Firmen was einfallen, um Personal zu gewinnen. Es muss viel beachtet werden, sagt der Mannheimer Wissenschaftler Torsten Biemann.

Warum ein Mannheimer Koch mit dem Fahrrad nach Tunesien fährt: 15 Kilo Gepäck müssen reichen, um 1200 Kilometer per Rad nach Tunesien zu fahren. Warum nimmt der Mannheimer Lehrer und Koch André Brehm da ausgerechnet Topf, Pfanne und Gaskocher mit? Ein Spendenprojekt liefert die Erklärung.

Gebrochenes Herz? In Schriesheim Tränen über Tränen, Trauer und Einsamkeit - jede(r) hat Liebeskummer schon mal erlebt. Nun gibt es für Menschen mit gebrochenem Herzen professionelle Hilfe: In Schriesheim öffnet die erste "Liebeskummer-Ambulanz".

Kulturzentrum oder Verkauf? Zwist um Freinsheimer Synagoge: Die Theatermacherin Anja Kleinhans möchte die ehemalige Synagoge im vorderpfälzischen Freinsheim in ein Kulturzentrum verwandeln. Doch das gefällt nicht allen. Die Stadt hat andere Pläne.

Juli-Wetter in Mannheim: Kein Regen und ungewöhnlich viele Hitzetage: Sonne pur in Mannheim. Der Juli war in der Quadratestadt zu trocken und zu warm. Wird es dafür im September kühl und regnerisch? Erste Wetter-Modelle zeigen einen Trend an.

